Por qué Neymar deja la puerta abierta al Madrid

La situación de Neymar en el PSG parece irreversible y todo apunta a que saldrá este verano tras dos años en París. El astro brasileño está decidido a terminar su etapa en el Parque de los Príncipes y tanto el jeque Al-Khelaifi como Thomas Tuchel están dispuestos a cumplir los deseos del futbolista, poniendo fin así a una relación que no funcionó como se esperaba cuando Ney aterriza procedente del Barcelona.

Neymar es una pieza muy codiciada en el mercado, aunque solo un grupo reducido de equipos puede aspirar a ficharle. Entre ellos están el Real Madrid y el Barcelona, los favoritos a hacerse con los servicios del crack. Neymar anhela España y su prioridad sería regresar al país tras su aventura en Francia. En segunda instancia, su nombre también ha estado relacionado con la Juventus o el Manchester United.

El Barcelona es, hasta ahora, el equipo que más fuerza ha hecho por su fichaje aunque desde el club azulgrana se descarta que haya cualquier negociación abierta. El PSG pide mucho dinero por su estrella y los culés tienen el agua en el cuello tras el fichaje de Griezmann. Además, los parisinos no van a facilitar un acuerdo con los azulgrana por las polémicas que vienen rodeando a ambos clubes los últimos años.

Neymar EFE

El club presidido por Josep María Bartomeu busca desesperadamente un trueque, mientras Neymar ve como la opción culé se enfría con el paso de los días. Eso le obliga a buscar otra alternativa y solo hay una a la misma altura: el Real Madrid. El eterno rival de Messi y compañía y con el que ya mantuvo conversaciones durante las últimas campañas.

Los guiños de Neymar al Madrid

Neymar quiere volver a España y también jugaría encantado en el Real Madrid. El astro de la Canarinha lanzaba varios guiños durante un reciente compromiso, refiriéndose a Ramos como el mejor jugador al que se ha enfrentado y bañando en elogios a Vinicius. No son los primeros guiños que lanza al club blanco, del cual ya ha hablado en alguna ocasión esta misma temporada.

En el vestuario del Madrid sería recibido con los brazos abiertos, pese a su pasado culé. Marcelo volvía a insistir en una entrevista reciente en su fichaje. El segundo capitán sería su mejor anfitrión y en la plantilla se reencontraría también con Casemiro, Vinicius o el joven Rodrygo.

Pogba, la prioridad

Neymar ya ha estado cerca del Madrid en alguna ocasión, más por voluntad del jugador y del club blanco que por la postura del PSG. Ahora, sin embargo, el jeque quiere desprenderse de Ney. El Real Madrid no mueve ficha por ahora. La llegada de Hazard es importante y faltan por salir todavía jugadores como Bale. Aún así la prioridad del Madrid en el mercado, por ahora, solo pasa por Paul Pogba. Es el fichaje que quiere y pide Zidane y hasta que no se haga no se pasarán a otras cosas.

