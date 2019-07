El Bayern abre las puertas a Bale: "Si quiere venir será bienvenido"

Niko Kovac, entrenador del Bayern Múnich, compareció en una rueda de prensa junto a uno de sus jugadores, Thiago, antes del partido que van a disputar ante en el Real Madrid en la madrugada del domingo en Houston. Hablaron de distintos temas, entre ellos, la posible incorporación de Gareth Bale a la entidad alemana.

El técnico croata aseguró que el tour estadounidense está siendo un éxito: "Tengo muchas ganas de jugarlo y mis jugadores también. El estadio es precioso y seguro que gozaremos de una atmósfera especial. Nos tomaremos el partido muy en serio, igual que lo hicimos contra al Arsenal. El tour por EEUU está siendo todo un éxito".

"Siempre ayuda enfrentarte a los mejores del mundo para ver dónde estás. Es difícil ganar la Champions una vez, pero ellos lo hicieron tres veces seguidas", afirmaba el centrocampista acerca de su equipo rival en la International Champions Cup.

Gareth Bale centra al área frente a un jugador del Huesca REUTERS

Bale sería bienvenido en Alemania

El ex del Barcelona deja clara su opinión acerca de que supondría para él la llegada de Bale a Múnich. El jugador abre las puertas a su posible fichaje: "Si un jugador como él quiere venir siempre será bienvenido."

Kovac fue preguntado por la posibilidad de incorporar a sus filas al galés, a lo que respondió que no conoce sus intenciones: "Me gusta el jugador igual que muchos otros también. Deduzco que puede jugar en otro equipo, pero no sé dónde. No conozco sus intenciones."

