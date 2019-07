El Arsenal da un paso al frente por Ceballos: la estrategia de Emery para ficharle

La continuidad de Dani Ceballos en el Real Madrid sigue en el aire. El centrocampista andaluz quiere asumir grandes responsabilidades y acaparar un gran protagonismo el curso que viene, pero sabe que bajo el mandato de Zidane lo va a tener difícil. Es por eso que el '24' blanco no vería con malos ojos su salida, pero en todo caso, lo que busca es una cesión y no un traspaso, pues no quiere desvincularse de la entidad merengue.

Al respecto de su situación, el medio Daily Star ha informado de que el Arsenal de Unai Emery es el club que está dispuesto a darle a Ceballos lo que pide. El citado medio señala que el conjunto gunner asumiría la ficha del centrocampista por un año de cesión y que estaría dispuesto a negociar con el Real Madrid para afrontar la operación.

Por otra parte, otro equipo de la Premier League también se ha interesado en hacerse con los servicios de Ceballos. Se trata del Tottenham, club que no vería con malos ojos incorporar al andaluz a sus filas, pero en este caso lo que busca el equipo de Pochettino es un traspaso. Por lo tanto, dadas las circunstancias y el deseo del jugador, el Arsenal es el que se encuentra mejor posicionado por llevarse a Ceballos.

Ceballos celebra un gol con la Sub21. Foto: Twitter (@DaniCeballos46)

Empujado a salir

Lo cierto es que los rumores sobre los equipos interesados en fichar a Ceballos se han disparado desde su sobresaliente actuación en el Europeo sub21. El '24' del Real Madrid fue, sin ninguna duda, una de las estrellas del equipo y uno de los grandes culpables del éxito cosechado. Ahora ha vuelto a ponerse a las órdenes de Zidane con más energía que nunca, pero el overbooking de la plantilla hace que muchos jugadores deban replantearse su situación y que Ceballos sea uno de los grandes candidatos a salir este verano.

[Más información: Ceballos se apunta al 'plan Erasmus' del Real Madrid]