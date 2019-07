La cláusula de De Ligt con la Juventus ¿para fichar por el Real Madrid?

El culebrón De Ligt terminó este martes, después de que la Juventus compartiera en sus redes sociales su aterrizaje en Turín. El central holandés era uno de los jugadores más pretendidos de todo el mercado, pero finalmente jugará la próxima temporada en el conjunto bianconero. Un fichaje millonario, pero que incluye una cláusula 'made in Raiola', por la cual a partir de 2022 se pondría a tiro de los dos grandes españoles: Real Madrid y Barcelona.

Sky Sport apunta que el acuerdo firmado entre el club y el jugador fija una cláusula de 150 millones de euros para dentro de tres veranos. Un precio alto, pero equivalente a la proyección que se prevé para un jugador del que se espera que acabe siendo el mejor central del mundo. La razón por la cual Raiola y De Ligt habrían incluido esta cláusula podría ser para facilitar su llegada en el futuro a La Liga.

Es sabido que De Ligt llamó la atención de Madrid y Barça tras su gran temporada en el Ajax. Sin embargo, los blancos no podían prometerle un sitio en el once (por la presencia de Ramos y Varane), mientras que los culés no podían realizar otro desembolso millonario tras los fichajes de Griezmann y De Jong. Dentro de tres temporadas, el panorama será diferente y ambos clubes podrían estar muy interesados en su fichaje.

De Ligt, con el Golden Boy 2019

Un reemplazo para Ramos en 2022

En 2022, Sergio Ramos tendrá 36 años y Varane, 29. Esto quiere decir que el camero se encontrará en los compases finales de su carrera y el Madrid vigilará de cerca el mercado de centrales. Sin duda, De Ligt estará en la agenda blanca si cumple con su progresión y tras tres temporadas en Turín podría llegar al Santiago Bernabéu consolidado en la élite europea.

El Barça no se olvida de él

El problema será el Barcelona, club que ya negoció este verano por su fichaje, que se acabó convirtiendo en una quimera. En Can Barça no se olvidan de De Ligt y cuentan con un punto a favor para reclutarle en un futuro: Frenkie De Jong. El mejor amigo del central holandés jugará a partir de esta temporada como azulgrana y querrá volver a unir sus caminos con su ya excompañero en el futuro.

[Más información: De Ligt aterriza en Turín y la Juventus lo comparte en sus redes sociales]