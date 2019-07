Los secretos de las botas de Marcelo: supersticiones, familia y recuerdos

Las botas mantienen una gran importancia para los futbolistas. En ellas, se esconden secretos y supersticiones que pocos jugadores desvelan. Durante la preparación del Real Madrid de cara a la pretemporada en Montreal, Marcelo ha confesado algunos secretos sobre las suyas.

Las botas del lateral del conjunto blanco tienen grabadas tres nombres: Babis, Rico y Zeh12. Estos pertenecen a los miembros de su familia, es decir, sus hijos Enzo y Liam, y su mujer, Clarisse. El brasileño también confesó que echa mucho de menos a su familia y que mantiene el contacto con ellos durante todo el tiempo posible.

Al ser preguntado por la frecuencia con la que cambia de botas, Marcelo ha desvelado que cada tres meses. "Noto que está dada de sí. No están tan justas. Me gustan las botas justas que el pie no se mueva tanto. Entreno y juego con las mismas para estar acostumbrado, aunque hay jugadores que cambian".

Marcelo muestra sus botas y desvela sus secretos

Además, reconoció una superstición en cuanto a ellas. El futbolista únicamente se las ata una vez en cada partido, a no ser que note alguna molesta. Por último, habló sobre las primeras botas que recibió como regalo de su abuelo. Se trata de un familiar muy especial para el brasileño, ya que también tiene un tatuaje en su memoria, un escarabajo naranja, es decir, el coche en el que su abuelo le llevaba a entrenar.

