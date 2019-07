Pochettino deja en el aire el futuro de Eriksen en el Tottenham

El futuro de Christian Eriksen continúa en el aire. El centrocampista danés quiere jugar en el Real Madrid y no aún no ha aclarado si seguirá en el Tottenham la próxima temporada. El jugador estaba incluido en la agenda de fichajes del club blanco para la próxima temporada, tal y cómo informó en exclusiva EL BERNABÉU, pero su salida de Inglaterra aún no está resuelta.

Recientemente Mauricio Pochettino se pronunció públicamente sobre la posible marcha del jugador danés de la Premier League. El técnico del Tottenham estuvo presente en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 junto a su ayudante Jesús Pérez. Fue allí, en el circuito de Silverstone donde realizó unas declaraciones en las que señalaba su deseo de que Eriksen continuara en el club londinense el próximo curso: "Espero que se quede. Christian es un gran jugador, uno de los grandes talentos en el fútbol".

A pesar de ello, Pochettino no pudo confirmar la continuidad del danés de cara a la próxima temporada: "Hay mucho interés por varios de nuestros jugadores. Espero que siga, pero no sé qué es lo que va a pasar al final", señaló el técnico dejando el futuro del jugador en el aire.

En la hoja de ruta del Real Madrid para este mercado de verano el nombre de Eriksen ha ido perdiendo fuelle. Las prioridades del club blanco para reforzar la medular no están dirigidas hacia la figura del jugador danés, ya que las prioridades de Zidane y la entidad van por otros caminos La cúpula merengue trabaja para concretar los fichajes de Pogba y Van de Beek para la próxima temporada, lo que de confirmarse cerraría la puerta al '23' del Tottenham.

