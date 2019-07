"Me dio pena no poder ganar la Champions con Mourinho en el Real Madrid"

Xabi Alonso, actual entrenador del filial de la Real Sociedad, ha concedido una entrevista a The Coaches Voice en las que ha repasado su carrera profesional en los diferentes equipos por los que ha pasado, entre los que se encuentra el Real Madrid.

El técnico donostiarra ha hablado sobre su fichaje por el club merengue: "Después de mi etapa en el Liverpool era el momento de buscar un nuevo reto y no había reto más importante que ir al Real Madrid. El club confió mucho en mí. Me dio mucha importancia en el equipo y me motivó mucho".

Además, confesó que "tienes que creértelo para tomar las riendas del centro del campo del Real Madrid". "Creértelo tú y que los demás crean en ti", agregó. Sobre la etapa de José Mourinho en el banquillo blanco, apuntó que el portugués "venía con todo el crédito del mundo" tras haber ganado el triplete con el Inter.

"Para nosotros, era importante tener una referencia así en el banquillo. Tener un líder y de alguien en quién creíamos en lo que nos decía. Consiguió muchas cosas pero nos quedamos con la pena de no poder ganar la Champions con él pero llegamos a tres semifinales", manifestó.

Y por último, analizó La Décima: "Antes de Lisboa, viene la semifinal contra el Bayern que fue una de las más intensas y muy exigente para nosotros. Pero ganar allí 0-4 y cometer el error de la tarjeta... Se me vino el mundo abajo pero me dije: 'Esta tiene que ser mi semifinal'".

"En Lisboa, mucha frustración por no poder estar en el campo pero lo viví muy intensamente. Fue complicadísima, parecía que se nos escapaba pero cambió todo en un segundo. El cabezazo de Sergio cambió todo", concluyó.

