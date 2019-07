Kubo: "Estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo"

Takefusa Kubo es uno de los fichajes de este verano del Real Madrid. El japonés ha firmado contrato con el club blanco hasta 2024 y ha viajado a Canadá para prepararse bajo las órdenes de Zidane junto con gran parte de la primera plantilla y algunos de los canteranos.

El jugador japonés está dejando muy buenas sensaciones en el conjunto blanco. La primera semana de trabajo en Montreal está siendo muy satisfactoria para el nipón, que se está rodeando de las estrellas del equipo. El delantero va a ser una figura clave en el Castilla durante la próxima temporada.

El delantero de 18 años ha hablado, en declaraciones a Realmadrid TV, sobre sus sensaciones en lo que llevan de pretemporada: "Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial".

Kubo en la pretemporada con el Real Madrid

"Sobre todo, me llama la atención la calidad que tienen todos. Los compañeros y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad", declaraba el delantero.

Pasión por el Real Madrid

Por último se mostraba agradecido de la oportunidad de poder formar parte del club blanco y comentaba la pasión que sienten en su país por el club merengue: "En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo".

