El duro camino de Jovic hasta el Madrid: "Vengo de un pueblo de 105 casas"

Luka Jovic está convencido de que llega al Real Madrid para triunfar. El serbio es uno de los fichajes del club blanco para la próxima temporada y ha querido darse a conocer un poco más para el aficionado madridista a través de una carta publicada en The Players Tribune. En ella, Jovic cuenta detalles de su vida, entre ellos sus capítulos más duros.

Jovic demuestra toda la confianza que tiene en sí mismo y su talento de cara a puerta: "A veces pienso que simplemente he nacido con ello. Todo el mundo tiene ciertos talentos, y creo que el mío es marcar goles. No sé como terminé jugando de delantero, pero todo lo que puedo recordar es que siempre he estado obsesionado con marcar", explica. No oculta cuál era su ídolo de pequeño y la forma en la que le analizada tan solo siendo un niño. Ronaldo Nazario marcaría su carrera: "Desde pequeño miraba los goles del Ronaldo original en cintas que tenía de los Mundiales, y después lo imitaba en mi casa", cuenta.

La enfermedad de su hermana

Jovic se abre a los fans hablando del episodio más duro por el que ha atravesado en su vida: la grave enfermedad de su hermana: "No he hablado mucho de esto, pero cuando yo tenía 9 o 10 años a mi hermana le diagnosticaron leucemia y eso marcó la vida de nuestras familia. Tuvo que estar entrando y saliendo del hospital durante mucho tiempo y mi madre la acompañó siempre, por lo que se vio obligada a dejar su trabajo", explica el serbio. "Nos dividimos, mi madre la cuidaba en el hospital y mi padre y mi abuelo me llevaban a Belgrado a entrenar con el Estrella Roja, era muy duro", dice.

Su llegada al Madrid

Ahora la vida le sonríe y en apenas unos años ha pasado de soñar con el Estrella Roja a fichar por el Real Madrid: "Las cosas me han pasado muy rápido. Hace unos años, solo estaba soñando con jugar para el Estrella Roja. Jugar en una semifinal de la Europa League, jugar en un Mundial y llegar al Real Madrid es increíble. Pero creo que lo más importante para un delantero es la confianza. Nunca he dudado de mi valor. Siento que tengo una cualidad con la que nací, y nunca dudaré", recalca. "Vengo de un pueblo de 105 casas y ahora mira todo lo que he conseguido y todo lo que está por venir", concluye.

