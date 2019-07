Brahim se pierde la pretemporada del Madrid y se complica su futuro

Brahim Díaz tuvo la mala fortuna de ser el primer futbolista del Real Madrid en caer lesionado durante la pretemporada. El club blanco informó este domingo que el jugador sufría una lesión muscular en el bíceps femoral, por lo que no pudo ejercitarse junto a sus compañeros antes de la jornada de descanso de este lunes. Los problemas, sin embargo, serían mas graves respecto a lo inicialmente esperado.

Brahim podría estar de baja entre cuatro y cinco semanas de baja, lo que significa que no podrá debutar con el Real Madrid en la gira por Estados Unidos. Los de Zidane se medirán a Bayern, Arsenal y Atlético de Madrid, pero entre el grupo no estará el joven malagueño por su lesión. Aún así, no se espera que el futbolista vuelva a Madrid y seguirá en Montreal con la expedición merengue.

El problema para el futbolista es que esta lesión llega un inoportuno momento para él. Brahim quería luchar este verano para luchar por un puesto en el equipo de Zidane. La enorme competencia que hay en los extremos obliga a dar salida a algunas de las piezas y Brahim era una de las señaladas. Ahora el ex del City ve frenadas sus aspiraciones para pelear por su continuidad.

Brahim Díaz, durante la pretemporada del Real Madrid

Una cesión para sumar minutos

Brahim podría marcharse cedido este verano. El joven futbolista cuenta con muchos pretendientes, que estarían dispuestos a acogerle el curso que viene. El Madrid no quiere que su progresión se vea frenada ante la falta de minutos, por lo que buscara sus oportunidades en otro lado podría ser una buena opción para el futbolista. Brahim, eso sí, se quiere quedar.

