El Real Madrid y Nápoles, condenados a entenderse por James Rodríguez

El 'culebrón James' amenaza con extenderse durante todo el verano, cuando semanas atrás parecía tener una rápida resolución. El colombiano decide su futuro entre el Nápoles y el Atlético de Madrid, que habría entrado fuerte en la puja por los intereses personales del futbolista que vería con buenos ojos regresar a Madrid. La postura del Real Madrid se debate entre ingresar el máximo dinero posible este verano y evitar que James juegue en el Wanda Metropolitano.

Hasta ahora, el Real Madrid y el Nápoles no han podido alcanzar un acuerdo. Los azurri, que tenían el 'sí' del jugador desde hacía varios meses, se han enrocado en solicitar el préstamo de James, pese a que el club blanco solo valora una venta definitiva este verano. El Madrid le ha tasado en 42 millones de euros, pero los napolitano incluso querrían una rebaja del precio y pagarlo a plazos.

El Madrid no cede y el Nápoles está presionando públicamente a través de su presidente Aurelio De Laurentiis ("el Madrid se debe sacrificar por James") y su entrenador Carlo Ancelotti ("la negociación será larga"). Con las negociaciones en 'stand-by', el Atlético ha aprovechado para contactar con el entorno del jugador, que ahora ve que regresar a la capital española es su mejor opción. Le gusta la idea de volver y le convence el proyecto atlético.

James Rodríguez, antes de un partido de la Copa América Reuters

El Madrid no quiere vender al Atleti

El Real Madrid no ha recibido ninguna oferta del Atleti, pero esta podría llegar dentro de no mucho. El Madrid tiene prisa por vender y si el Nápoles no mueve ficha, escuchará a otros pretendientes aunque no se lo pondrá sencillo al Atleti. Para ver a James de rojiblanco, Enrique Cerezo debería rascarse los bolsillos ya que las pretensiones del Madrid podrían ascender de 42 a 60 millones de euros. Un incremento de precio parecido al que se vio en el traspaso de Marcos Llorente que pasó del Bernabéu al Wanda a cambio de 40 'kilos'.

El Nápoles debe ceder

En la Casa Blanca, aún así, se espera que el Nápoles desbloquee las negociaciones aceptando que la operación no se lleve a cabo vía cesión y pagando la cantidad que pide el Real Madrid. Ancelotti quiere por tercera vez a James en su equipo y confía en que la situación se resuelva de forma positiva para su equipo. Además, el acuerdo con Jorge Mendes y el futbolista cafetero es total. El problema llegará si el Nápoles no cede y sigue en sus trece de no pagar un traspaso este verano, será entonces cuando el Atleti aparezca en escena de lleno.

