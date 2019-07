Sergio Ramos se cambia de bando: hace de reportero y trolea a sus compañeros

El buen ambiente se ha apoderado de la plantilla del Real Madrid. Los entrenamientos en Montreal están repletos de humor y vaciles entre los jugadores. Sergio Ramos, el capitán del conjunto blanco, ha sido el protagonista en la sesión de preparación de este sábado. El central sevillano se ha cambiado de bando y ha hecho de reportero para Realmadrid TV.

Ramos se ha 'agenciado' un micrófono invisible y ha decidido entrevistar a sus compañeros. La primera víctima de sus 'troleos' ha sido Nacho Fernández. "Desde Realmadrid TV, ¿cómo te encuentras después de 'palmarla' en el primer partido?", ha preguntado el camero.

No obstante, esta cuestión no ha obtenido respuesta, tan solo un silencio, a lo que ha añadido lo siguiente: "Bueno, ya veis, no siempre se puede atender a la prensa". Ante esta 'pulla', el central madrileño ha decidido responder: "Quiero decir una cosa. El primer partido no lo he ganado porque el capitán tenía ampollas en los pies con 35 años".

Sergio Ramos hace de reportero y entrevista a sus compañeros

A continuación, ha sido el turno de Dani Carvajal: "Aquí, desde Realmadrid TV en directo, por favor, las últimas palabras". El lateral se ha mostrado decepcionado por los resultados obtenidos en los partidillos del entrenamiento: "Dos partidos, dos derrotas, la verdad es que peor no se puede empezar".

Cuenta atrás para que vuelva el juego

Sergio Ramos ha afirmado que le gusta que "la gente sea honesta". "A seguir trabajando. De aquí para arriba", respondió optimista Carvajal. Los jugadores blancos han finalizado de esta manera la sesión de entrenamiento de este sábado y ya tienen la mirada puesta en el primer amistoso de la pretemporada ante el Bayern Múnich.

