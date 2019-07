El fichaje de Griezmann por el Barça desata la guerra entre Atleti y Nápoles por James

James Rodríguez va camino de convertirse en uno de los nombres propios del mercado de fichajes. El centrocampista es uno de los jugadores condenados a abandonar el Real Madrid este verano, aunque su salida se está dilatando más de lo esperado a raíz de las trabas que el Nápoles esta poniendo a la operación. Una espera que puede que hacer que el Atlético de Madrid decida entrar en juego definitivamente para acometer el fichaje del cafetero.

El destino de James está muy lejos del Real Madrid. Zinedine Zidane no cuenta con el colombiano para la próxima temporada y el jugador tampoco está interesado en volver al Santiago Bernabéu. Ambos no atravesaron buenos momentos juntos durante las temporadas que convivieron en la disciplina madridista, lo que ha hecho que el ex del Mónaco sea uno de los jugadores que encabezan la 'operación salida' y el 'plan renove' del conjunto blanco para este verano.

En un primer momento James Rodríguez parecía destinado a aterrizar en Nápoles la próxima temporada. Carlo Ancelotti estaba muy interesado en hacerse con los servicios del colombiano para su proyecto en Italia. Una opción que el propio jugador valoraba positivamente, ya que con el técnico transalpino desplegó su mejor fútbol en la temporada 2014/2015 en el Real Madrid.

El Nápoles se demora en el fichaje

A pesar de ello, el conjunto italiano no deja de poner trabas para fichar a James. Aurelio de Laurentiis, presidente del conjunto napolitano, se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones con declaraciones polémicas sobre la postura del Real Madrid en torno a la venta del centrocampista. El mandatario está presionando al club blanco con el objetivo de rebajar el precio de salida del cafetero y de conseguir pagar el traspaso de forma fraccionada. Unas condiciones que la cúpula liderada por Florentino Pérez no tiene intención de aceptar.

James y Ancelotti en el Real Madrid Reuters

El precio en el que los blancos han tasado a James es de 42 millones de euros. Una cifra muy asequible en la inflación en materia de fichajes que se vive en la actualidad, para un jugador con notoria experiencia en la élite europea (Real Madrid y Bayern) y con gran capacidad goleadora (103 goles en 374 partidos). Incluso su valor de mercado estaría por encima de esa cantidad (50 millones, Transfermarkt). De hecho, el Nápoles sabe que James es un jugador muy valorado en Europa. De Laurentiis le ha llegado a comparar con Cristiano Ronaldo y Leo Messi a nivel de capacidad de liderazgo de un proyecto deportivo.

El Atleti ya tiene liquidez

Esta dilatación de la operación que esta llevando a cabo el Nápoles puede perjudicar al club italiano y beneficiar al Real Madrid. Con el fichaje de Griezmann por el Barça, el Atlético de Madrid tiene una situación financiera boyante gracias a los 120 millones de euros que ingresará en los próximos días. Esto permitiría a los rojiblancos acometer la llegada de James al Wanda Metropolitano, mientras que el Real Madrid vería como el precio del colombiano podría aumentar con la pugna de ambos clubes.

De Laurentiis (presidente del Nápoles) y James Rodríguez.

A James le atrae la idea de volver a vivir en Madrid, aunque sea jugando al otro lado de la ciudad. El colombiano duda entre la opción del Nápoles y la de jugar a las órdenes de Simeone. Esta última esta cobrando fuerzas en los últimos días y el centrocampista podría intentar forzar una operación lo antes posible para comenzar a pensar en la próxima temporada.

