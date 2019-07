Vinicius ya nota el 'método Dupont': "Estamos un poco cansados"

Vinicius Júnior está de cumpleaños este viernes y la expedición del Real Madrid le ha brindado una merecida felicitación. El joven brasileño no ha perdido en ningún momento la misma sonrisa que cuando pisó por primera vez el Santiago Bernabéu y afronta la nueva pretemporada con la mayor de las ilusiones. A su vez, el '28' blanco ha concedido una entrevista a Realmadrid TV para hablar de sus sensaciones y de lo que espera en el nuevo curso.

En primer lugar, Vinicius se ha mostrado agradecido de compartir un día tan especial para él con los mejores jugadores del mundo y no ha podido ocultar su emoción: "Estoy muy contento de estar aquí con todas las personas del club y de hacer la pretemporada con el club de mis sueños. Cumplo 19 años con los mejores jugadores del mundo, creo que no hay nada mejor. Mis compañeros me han felicitado en el hotel y también en el campo antes del entrenamiento. Estoy muy contento de estar aquí con ellos".

Más adelante, Vinicius habló sobre las primeras sesiones de entrenamiento del equipo y ha dejado claro que una buena preparación es fundamental para afrontar con éxito los nuevos retos que se pongan en el camino: "Tenemos buenas sensaciones, estamos un poco cansados, pero hay que hacer todo ahora para estar bien en la temporada. Lo más importante es prepararnos bien para hacer una buena temporada. Empezando aquí bien creo que vamos a terminar bien también".

El apoyo incondicional de la plantilla

Finalmente, el brasileño ha hablado sobre su progresión en la entidad madridista y ha asegurado que cuenta con el apoyo de toda la plantilla para ayudarle a convertirse en un jugador de época: "He evolucionado mucho. Todos los jugadores me están ayudando para que luego pueda ayudarles yo en el campo".

