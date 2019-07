Unai Emery, la llave que puede desatascar la 'operación salida' del Real Madrid

El Real Madrid se encuentra en pleno proceso de renovación (y revolución) de cara a la próxima temporada. Florentino Pérez ha llevado a cabo cambios en la plantilla junto a Zinedine Zidane, con el objetivo de hacer que el club blanco retorne a la dinámica de éxitos y triunfos en la que estaba inmerso años atrás. Una tarea que aunque no será fácil, ya que aún falta por concretar varias salidas, el Arsenal podría allanar acogiendo a algunos descartes.

La plantilla del Real Madrid está con Zidane en Montreal (Canadá) iniciando el primer stage estival de la pretemporada. Los jugadores, el técnico y los nuevos fichajes ya solo piensan en preparar el curso 2019/2020 con garantías para poder iniciar La Liga en agosto de forma óptima. Un objetivo que cambia drásticamente si se mira hacia las oficinas del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid trabaja en la 'operación salida'

Desde la capital, la cúpula del Real Madrid no descansa con otros asuntos. Los dirigentes del club trabajan a destajo desde la capital para acelerar la 'operación salida' del equipo. Son muchos los descartes que había hecho Zidane antes de la pretemporada y, aunque ya se hayan certificado muchas bajas, aún queda varios futbolistas por abandonar el club.

Después de Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Kovacic (Chelsea), Odegaard (Real Sociedad), De Tomás (Benfica), Reguilón (Sevilla), Theo Hernández (Milan) y Luca Zidane (Racing de Santander), los siguientes pueden ser Mariano Díaz y Dani Ceballos. Ambos futbolistas están en la rampa de salida y el club tiene intención de que abandonen el equipo este verano.

Ceballos y Mariano, en la órbita del Arsenal

El caso de Mariano es complicado, ya que el Real Madrid no cuenta con él para la próxima temporada pero delantero no quiere abandonar el club. El hispano-dominicano quiere seguir en la capital para intentar convencer a un Zidane que no tiene al ariete entre sus planes. Equipos como la Roma o el Milan se han interesado en su fichaje, aunque en los últimos días el Arsenal también habría entrado en la puja.

Una situación diferente a la que actualmente vive Ceballos. El centrocampista respira tranquilo, ya que el Real Madrid tan solo contempla una salida del jugador en forma de cesión, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Su gran Europeo Sub21 con España ha hecho que los blancos se replanteasen su venta, a pesar de que Zidane no cuenta con él. Algo que si quiere hacer Emery, que quiere al medio centro para la medular gunner.

La salida de Ceballos y Mariano podría desatascar definitivamente la 'operación salida' del Real Madrid para este verano. Todo está en manos de Unai Emery, que tendrá que convencer al Arsenal para cerrar el fichaje de Dani, al que en un principio querían en propiedad, y el de Díaz, por el que las pretensiones del club blanco son más altas que la oferta que pretende hacer la entidad inglesa (20 millones de euros).

Emery ha situado a los dos jugadores merengues en su lista estival de cara a reforzar su plantilla. El técnico vasco quiere contar con mayor pólvora en su delantera y el ex del Olympique de Lyon es una opción para acompañar a dos veteranos como Lacazette y Aubameyang. Algo que quiere complementar con la calidad técnica del que fuera jugador del Betis, ya que la medular gunner carece de un centrocampista creador como el andaluz.

