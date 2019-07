El Real Madrid busca ingresar 120 millones con las ventas de James, Lucas Vázquez y Mariano

Antes de entrar, dejen salir. Esa es la filosofía que sigue en la actualidad el Real Madrid después de haber cerrado los fichajes de Jovic, Mendy, Militao y Hazard. No hay urgencias por más altas, aunque se sigue trabajando en la incorporación de Pogba. El resto de los esfuerzos de la entidad blanca están centrados en la operación salida.

De momento, el Real Madrid ha vendido a Kovacic (Chelsea - 40 millones), Llorente (Atlético - 40 millones), De Tomás (Benfica - 20 millones) y Theo Hernández (Milan - 20 millones). En total ha ingresado 125 'kilos' y ha gastado 258 en cuatro fichajes. La necesidad de compensar la caja hace que las ventas de James Rodríguez, Lucas Vázquez y Mariano sean una prioridad.

En el caso del colombiano, la entidad merengue está pidiendo 50 millones por su traspaso. Nápoles y Atlético están interesados en su fichaje, aunque el Madrid prefiere vender a James a Italia. De momento no hay acuerdo con el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, pero se confía en que el traspaso se pueda cerrar en las próximas semanas o incluso días.

El internacional cafetero no cuenta para Zidane tras su paso por el Bayern. Distinto es el caso de Lucas Vázquez. El gallego siempre ha sido del gusto del técnico, pero las llegadas de Hazard y Rodrygo más la irrupción de Vinicius le cierran las puertas. El Arsenal parece el mejor colocado para hacerse con el extremo y el Real Madrid pide 40 'kilos' por su traspaso.

Lucas Vázquez entrena con el Real Madrid EFE

Por último está Mariano. El hispano-dominicano no cuenta para la próxima temporada, aunque está empeñado en continuar en el Real Madrid. El delantero fue recomprado el pasado verano del Olympique de Lyon, pero no ha tenido suerte y el fichaje de Jovic le deja sin sitio en la plantilla. Hay varios clubes interesados, aunque de momento Mariano no da su brazo a torcer. Su precio de salida sería de 30 millones de euros.

Otro que está en el mercado es Keylor Navas. Courtois será el portero titular la próxima campaña, pero el tico es reacio a marcharse al no ser que lo haga gratis para poder firmar un gran contrato. El Madrid no quiere dejar salir al guardameta a coste cero, por lo que no se puede descartar su continuidad. En ese caso, Lunin tendría que ser cedido para no ver cortada su progresión.

Isco y Bale, las incógnitas

Isco y Bale son las grandes incógnitas. Ni el malagueño ni el galés quieren dejar el Real Madrid. En el caso del de Cardiff podría entrar en alguna operación, como la de Pogba, para abaratar un fichaje. En defensa tendrá que salir Vallejo o Nacho. El canterano tiene buen cartel en Italia, pero ha renovado tras terminar la temporada y su salida se plantea complicada.

Por tanto, las prioridades en el mercado ahora mismo del Real Madrid son seguir aligerando la plantilla a la vez que se están intensificando las negociaciones con el United por Pogba. Tal y como informó EL BERNABÉU, el verano se plantea largo y el club blanco estará atento a la situación de Mbappé y Neymar con el PSG. Hasta el 2 de septiembre, fecha del cierre de mercado, no se puede descartar nada.

