Nadal se 'moja' sobre el fichaje de Pogba: "No quiero algo exagerado en términos de dinero"

Además de ser considerado uno de los mejores tenistas del mundo, Rafa Nadal también es un gran aficionado del Real Madrid. Tras conseguir derrotar a Sam Querrey en los cuartos de final de Wimbledon, el balear hizo su particular comparecencia ante los medios para hacer un análisis del partido. En esta ocasión, también fue preguntado por dos cuestiones de actualidad del Real Madrid que no ha tenido ningún reparo en contestar.

La primera de ellas iba enfocada a la mala temporada que el equipo de Zinedine Zidane ya ha dejado atrás. A pesar de que no se ha vivido el mejor año, Nadal ha aseverado que nunca ha perdido la confianza en su club y que bajones como el del curso 2018/2019 se pueden llegar a dar: "Mi respuesta es que siempre he tenido confianza en mi equipo. Pero a veces las cosas no van tan bien, como esta temporada".

Por otra parte, el posible fichaje de Paul Pogba también ha sido objeto de debate. El centrocampista francés está deseando salir del Manchester United y sabe que Zidane le quiere en su nuevo proyecto. Al respecto, Nadal no ha puesto en duda la categoría del galo como futbolista, pero ha considerado que es un negocio excesivamente caro: "Pogba es un gran jugador. A veces el dinero es una locura, así que no quiero algo que creo que es exagerado en términos de dinero. Eso es todo".

Paul Pogba en la expedición del Manchester United. Foto: Twitter (@ManUtd)

Nadal, pasión por los colores

De esta forma, el tenista balear se ha mostrado confiado en que su equipo de fútbol logre levantar el vuelo tras la debacle de la temporada pasada y, a su vez, espera que el club encuentre una alternativa mejor a Pogba. La principal razón de esto es estrictamente económica, pues el United no va a ceder un solo metro por su jugador, y otras opciones como Eriksen podrían levantar el vuelo si las negociaciones por el centrocampista francés se complican demasiado.

