Militao, un central de época para el Real Madrid: "No me gusta perder, quiero la Champions"

Éder Militao (Brasil, 21 años) ha sido el último de los fichajes en pasar por el Palco de Honor del Santiago Bernabéu. Después de las presentaciones de Jovic, Hazard, Ferland Mendy y Rodrygo era el turno para el central que llega procedente del Oporto. Su incorporación se hizo oficial a mitad de la pasada temporada, ya que el club portugués cotiza en bolsa y el procedimiento era este.

El defensa llega al Real Madrid como campeón de la Copa América. El pasado domingo consiguió ganar el torneo sudamericano con la selección de Brasil ante Perú, en una final en la que disputó algunos minutos en la segunda mitad. Militao es presente y es futuro tanto del club blanco como de la Canarinha. Su ascenso ha sido meteórico después de ser designado como el mejor defensa de la liga portuguesa durante cinco meses en la 2018/2019.

Tan solo tres días después de ganar su primer gran título con Brasil, Éder Militao llegaba a la capital para su puesta de largo como madridista. El día empezó con el tradicional examen médico previo a la firma de su fichaje. Tras su paso por la Clínica Sanitas La Moraleja, el futbolista puso rumbo al Estadio Santiago Bernabéu. Allí le recibió Florentino Pérez para pasar a estampar su rúbrica en su contrato con el club de Concha Espina y posar junto a las trece Copas de Europa.

Fue después cuando llegó el gran momento. Florentino Pérez le dio la bienvenida al Real Madrid, a quien calificó como "uno de los grandes del fútbol mundial". "Querido Eder, enhorabuena por tu triunfo con Brasil. Estamos muy orgullosos de ti. Llegas al Real Madrid con tan solo 21 años, procedente de un club amigo como es el Oporto. En Portugal has demostrado tu talento y te has convertido en uno de los grandes talentos de Europa. Durante cinco meses has sido considerado el mejor defensa de la liga portuguesa", dijo el presidente.

El mayor reto de Militao

Después de pasar por Sao Paulo y Oporto, Militao aterriza en el Real Madrid para compartir vestuario con Sergio Ramos, Varane y compañía. Centrales ya consagrados y que le ayudarán a mejorar todavía más. Florentino Pérez señaló que ahora tiene ante sí "el mayor reto" de su "carrera". "Elegiste al Real Madrid por encima de otros clubes. El club y nuestros seguidores te ayudarán a triunfar. Ha llegado el momento que estabas deseando y ya eres jugador del Real Madrid", comentó el máximo dirigente merengue.

Eder Militao junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid REUTERS

Florentino Pérez dio paso a Militao. El brasileño dijo sus primeras palabras como jugador oficial del Real Madrid y arrancó el aplauso de la afición con ellas: "Desde niño quise jugar aquí. Quiero agradecer al presidente y a los aficionados su bienvenida. Ha sido mi corazón el que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Espero tener una gran temporada y hacer historia aquí".

Así es Militao

Después de enfundarse la elástica madridista por primera vez y pisar con ella el césped del templo blanco, Éder Militao compareció ante los medios de comunicación que se dieron cita en la sala de prensa. El futbolista comenzó con un gran guiño para lograr muchas sonrisas: "Es un día muy especial para mí y mi familia. Estamos llegando a un nivel muy alto, llegamos al mejor club del mundo. Estoy muy feliz".

Éder Militao: "El mayor título que me gustaría tener es una Champions League"

Militao se definió como "un jugador polivalente, con amor por lo que hace, que no le gusta perder y siempre espero lo mejor de mí mismo", pero también como un futbolista "muy competitivo y muy competente". El brasileño, durante la pasada temporada en el Oporto, hizo las veces de central y de lateral. Un comodín para el Real Madrid de Zinedine Zidane.

El internacional canarinho ha demostrado ser un jugador que pese a sus 21 años tiene la cabeza muy bien amueblada. Espera luchar por un puesto, aunque sabe y asume que es el míster el que elige quién juega y quién se queda en el banquillo: "Creo que va a ser una disputa muy buena. Se que no será sencillo, pero yo voy a hacer lo mío y lo que diga el entrenador. Si Zidane me da la oportunidad, haré un buen trabajo".

Éder Militao quiere hacer historia y, sobre todo, se pone un claro objetivo: ganar la Champions League. Una competición que ha ido ligada históricamente al Real Madrid, un equipo al que llega con 21 años, no demasiada experiencia en la élite, pero sí con carácter, disponibilidad a trabajar muy duro y aportar sus mejores cualidades para traer "mucha felicidad".

