Lucas Vázquez: "Los valores del Real Madrid son el trabajo y el luchar hasta el final"

Lucas Vázquez es uno de esos jugadores cuyo futuro en el Real Madrid permanece incierto. Con la llegada de los nuevos fichajes en la línea de ataque, el gallego tiene muy complicado poder ganarse un hueco en el nuevo proyecto de Zidane.

Es por eso que desde el club no descartan su salida, pero todavía no hay nada hecho. Al margen de ello, las cámaras de Mahou se han adentrado un día en la vida del '17' blanco para vivir junto a él cada momento.

Lucas ha hablado de lo que supone defender la camiseta del Real Madrid y ha recordado anécdotas de su comienzo en la entidad merengue y con su familia, guardando un buen recuerdo de todas ellas.

Lucas Vázquez con el Real Madrid. Foto: Twitter (@Lucasvazquez91)

Qué es ser del Real Madrid

"Los valores del Real Madrid son el trabajo, el luchar hasta el final, y es algo que en el primer equipo se sigue viendo y notando. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes".

Sus travesuras con su hermano

"Me acuerdo que desde pequeñito, en mi casa con mi hermano que es muy aficionado al fútbol y que le gusta jugar, me lo inculcó desde pequeño. Jugábamos en mi habitación, en el salón, en el pasillo. Mi vida era toda con un balón, no me acuerdo de estar jugando a otra cosa que no fuese el fútbol".

Definición de sí mismo

"Lucas Vázquez es un tío intenso, trabajador, que le gusta jugar en equipo y, sobre todo, que le gusta ganar".

Cómo fichó por el Real Madrid

"Un día llegó mi padre a casa y me dice que le acaba de llamar Míchel. Por aquel entonces era el director de la cantera del Real Madrid y le había dicho que si quería ir a hacer las pruebas a principios de agosto con el Juvenil C. Cuando me lo dijo no me lo creía".

Recuerdos de sus primeros días de blanco

"Llegar al Real Madrid fue increíble. Llegas allí y te encuentras a chicos en la misma situación que tú, y ahí conocí a Andresito. Los caminos desde la residencia hasta Valdebebas todos los días eran un show en el autobús. Teníamos buen ambiente, había buena gente, muchas risas".

Anécdota de su primer triunfo

"Yo estaba en el banquillo y veía a mi hermano y a Maca. También te digo, el camino de medio campo hasta el área, el primero con el balón, se me hizo un poco largo. Vamos a brindar porque se repitan estos momentos muchas veces".

Conversación con su mujer

"¿Te acuerdas cuando me llamaron para contarme lo del fichaje por el Real Madrid? ¿Se me notó mucho, no? Cuando me lo dijo, se me subió todo por el estómago. Fue increíble, qué recuerdos".

