Florentino Pérez: "Nunca nos rendimos, trabajamos para hacer una plantilla ganadora"

El Real Madrid ha presentado a Éder Militao como nuevo jugador del conjunto merengue hasta junio de 2025. El futbolista brasileño ha llegado del Oporto por 50 millones como una de las grandes promesas de la plantilla del club blanco. Florentino Pérez, presidente del equipo blanco, ha tomado la palabra para dar la bienvenida al joven de 20 años.

Nueva temporada

"Bienvenidos a todos al Santiago Bernabéu. Hemos iniciado un camino lleno de ilusiones para todos los madridistas. El primer equipo de Zidane prepara ya la nueva temporada. Una temporada con la que queremos recuperar las emociones de triunfo".

Bienvenida a Militao

"Tenemos una gran plantilla y un grupo fantástico con grandes talentos. Hoy presentamos a uno de esos grandes jugadores que nos ayudarán a conseguir los retos propuestos. Todos juntos vamos a conseguir grandes triunfos. Recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial, que acaba de llegar después de ganar la Copa América con su país. Damos la bienvenida a Eder Militao".

Florentino Pérez: "Tenemos una gran plantilla, un grupo con grandes talentos"

ADN del club

"Ganar forma parte del ADN de nuestro club. Nuestro objetivo siempre es estar a la altura de nuestra historia. Aquí nadie se rinde, aquí se cree lo imposible. Así hemos conseguido lo que hemos conseguido. Somos lo que somos porque los grandes jugadores han defendido esta camiseta sabiendo que nadie se rinde".

Mensaje a Militao

"Querido Eder, enhorabuena por tu triunfo con Brasil. Estamos muy orgullosos de ti. Llegas al Real Madrid con tan solo 21 años, procedente de un club amigo como es el Oporto. En Portugal has demostrado tu talento y te has convertido en uno de los grandes talentos de Europa. Durante cinco meses has sido considerado el mejor defensa de la liga portuguesa".

Retos de Militao

"Ahora tienes ante ti el mayor reto de tu carrera. Elegiste al Real Madrid por encima de otros clubes. El club y nuestros seguidores te ayudarán a triunfar. Ha llegado el momento que estabas deseando y ya eres jugador del Real Madrid".

