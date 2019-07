Zidane se lleva a 29 jugadores a la gira: Luca no vuela e Isco se incorpora más tarde

El Real Madrid pone rumbo este martes a Montreal (Canadá) donde comenzará su stage veraniego. Antes de partir, el club ha anunciado la lista de los nombres que formarán parte de la expedición blanca: un total de 29 jugadores, de los cuales 23 son del primer equipo y seis canteranos: Altube, De la Fuente, Javi Hernández, Seoane, Fidalgo y Kubo.

Zidane contará con cuatro de los cinco refuerzos que ha hecho hasta el momento el Madrid (Mendy, Rodrygo, Hazard y Jovic), dado que Militao se incorporará más tarde por la disputa de la Copa América. Además del central, Casemiro y Fede Valverde no viajarán. Vallejo tampoco formará parte de la expedición.

Otros dos nombres que no están en la lista y que seguramente no se unan a la pretemporada blanca son Luca Zidane y Dani Ceballos. El primero no pasó reconocimiento médico este lunes en Valdebebas ya que trabaja en cerrar su cesión al Racing de Santander. En caso del centrocampista, este se encuentra de vacaciones tras la disputa del Europeo sub21, pero todo apunta a que se irá cedido al Tottenham.

Marcelo, como parte de la expedición del Real Madrid rumbo a Montreal

Isco Alarcón, quien sí forma parte de la convocatoria, se incorporará más tarde después de haber pedido permiso a Zidane por el inminente nacimiento de su segundo hijo. Keylor Navas volará directamente desde Costa Rica para formar parte de la expedición en tierras canadienses.

Convocatoria Real Madrid

Porteros: Courtois, Navas, Lunin, Altube.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, De la Fuente y Javi Hernández.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Isco, Seoane y Fidalgo.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas V., Asensio, Brahim, Vinicius Jr., Hazard, Jovic, Rodrygo y Kubo.

