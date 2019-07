Xabi Alonso: "En el Real Madrid he estado muy a gusto, pero vuelvo a casa"

Día especial en la Real Sociedad. El hijo pródigo vuelve a casa para, esta vez, ocupar un puesto en el banquillo del filial txuri-urdin. Xabi Alonso abandonó Anoeta hace ya muchos años para comenzar una aventura en el Liverpool. Después pasó por Real Madrid y Bayern Múnich.

Un jugador diferente. Un jefe en el campo para sus compañeros. De su etapa como futbolista ya se veía en él a un futuro entrenador. Tras colgar las botas no dudó en ponerse manos a la obra para sacarse el título y poder continuar así su carrera como técnico.

Este martes se ha escenificado su regreso a casa y ha sido presentado con la Real Sociedad. El tolosarra no se ha olvidado de hablar del club blanco, donde comenzó su etapa en los banquillos la pasada campaña con muy buenos resultados.

Xabi Alonso, en su presentación con la Real Sociedad EFE

Vuelta a la Real

"Es un día muy especial para mí. Hace mucho que me fui pero algunas caras no han cambiado. Es un reto muy grande pero tengo muchas ganas e ilusión de empezar. De conocer a los jugadores y ayudarles a dar ese paso. Todo lo que he podido vivir nació aquí. Volver a casa después de dar tantas vueltas y participar en este proyecto tan ilusionante y bonito se que está construyendo".

Motivos de su regreso

"Hay muchas razones para que esté aquí. Después de pasar muchos años fuera hay un momento para volver a casa y creo que este es el momento. Hay un bonito proyecto, sé que tengo mucha responsabilidad pero les quiero ayudar a dar ese último paso y llegar lo mejor posible al primer equipo. Estoy aquí para ayudar. Muchos jugadores llevan años en Zubieta y dar ese último paso suele ser el más difícil".

Estilo

"Viendo cómo juega la Real y los equpos de Zubieta, la forma que me gusta a mí será parecida. Tenemos que ser protagonistas, controlar, leer el partido y saber lo que se necesita en cada momento. Esa es mi idea aunque creo que en esa línea se ha trabajado mucho".

Objetivos

"El objetivo más importante es que los jugadores continúen con su progresión. No pueden parar, deben sentir que son mejores, que aprenden algo cada año".

¿Trampolín para Primera?

"No le hago caso al largo plazo. Me centro en el presente, en lo que pasará esta temporada y en la siguiente. Acabo de empezar, espero que mi carrera sea larga y buena. Que pueda tener la oportunidad de elegir".

Abandonar el Madrid

"Hay un momento para salir y otro para volver. Había muchas razones para tomar esa decisión. Vuelvo a casa, a un proyecto ilusionante. Me tengo que adaptar a lo que se está haciendo. Hay un camino muy trazado y nos incorporamos a la dinámica que se ha generado. Hay otras vitales, volver a casa después de tanto tiempo, la familia, el arraigo y tiene su peso".

Proyecto

"Es un gran momento. De donde veníamos y adonde queremos ir. Es un proyecto sólido y muy emocionante. La presión existe, quien no sepa llevarla lo va a pasar mal. Es intrínseco en la labor del entrenador y hay que saber interiorizarla de la mejor manera".

Actitud

"Hay que tener pasión. Me ha gustado siempre el fútbol, como chaval, jugador y entrenador. Ser capaces de que les piques por qué pasan las cosas. Anticiparse a algunas situaciones. Si soy capaz de que tengan esa iniciativa y esa inquietud de poder entenderlo... Cuando tienes jugadores que quieren eso, tienes oro".

Su casa

"La Real es el mejor sitio donde puedo estar. Me siento como en casa, el camino no está definido y el recorrido se hace al andar".

Experiencia en el Real Madrid

"Los cambios hay que asumirlos. En Madrid he estado muy a gusto pero siempre piensas en lo que viene, no en lo que dejas atrás. Una oportunidad de crecer en casa, combinar esos dos factores era fundamental. No había mejor sitio que este para seguir creciendo".

[Más información: Xabi Alonso, nuevo entrenador del Sanse, filial de la Real Sociedad]