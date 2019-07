Leonardo: "No puedo prometer que Mbappé vaya a renovar con el PSG"

El PSG se ha convertido en uno de los principales animadores del mercado, más por la rumorología que por traspasos estrellas hasta el momento. Leonardo, director deportivo del club galo, hablaba esta misma semana sobre la situación de Neymar, aunque ahora se ha referido a Kylian Mbappé. El delantero es, un año más, vinculado con el Real Madrid.

En declaraciones para Le Parisien, Leonardo ha querido destacar la importancia que tiene Mbappé dentro del Paris Saint-Germain, tanto para el club como para la afición: "No hay duda de si es una prioridad o no. Mbappé está ahí, es muy importante para el club, no hay debate al respecto. Al reanudarse el entrenamiento el lunes, llegó con una súper actitud, una sonrisa. Como siempre. Él es carismático, la gente lo quiere mucho. Es importante tener en el equipo un jugador como él, joven y sonriente".

Sin embargo, otra cosa es la continuidad del futbolista más allá de la próxima temporada. El jugador acaba contrato en junio del año 2022 y aunque se especula con que el PSG ya ha iniciado los movimientos para su renovación, lo cierto es que Leonardo no puede prometer que esto acabe ocurriendo: "Nunca hago promesas. Por dos razones. La primera es que no soy yo quien hace todo en este club; la segunda, no quiero hacer una promesa en el aire, sin estar seguro de poder sostenerla. Lo único que me interesa es lo concreto, es hoy".

Un futuro blanco

Ya cuando era un niño, Kylian Mbappé acudió a las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. El francés siguió adelante con su carrera hasta que con 18 años explotó con el Mónaco. En aquel verano del 2017 se le relacionó mucho con el club blanco, pero acabó poniendo rumbo al Parque de los Príncipes para seguir así en su país y estar más cerca de su familia.

Mbappé, con el PSG Reuters

Con tan solo 20 años ya es uno de los futbolistas más importantes del planeta e incluso ha logrado ganar un Mundial con la selección de Francia siendo uno de los pilares de Les Bleus. Una trayectoria meteórica que parece tener en el Real Madrid su siguiente paso, aunque todo apunta a que su llegada al Santiago Bernabéu se hará esperar hasta el verano de 2020.

