La pretemporada ideal del Real Madrid: cuatro claves y una cuestión pendiente

El nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane arranca este lunes en Valdebebas. El conjunto blanco se reincorpora al trabajo después de sus vacaciones tras una temporada de decepciones que obliga a desquitarse la que viene. La ciudad deportiva blanca vuelve a abrir sus puertas una campaña más con las ilusiones renovadas.

Zidane se vuelve a poner a los mandos del equipo desde el principio y ante las mejores condiciones que, seguramente, se haya encontrado en sus años anteriores al frente del conjunto merengue. En los últimos veranos surgieron 'problemas' que mermaron la preparación como la disputa del Mundial de Francia o el simple hecho de que los fichajes y las salidas se retrasaran.

La gira que quiere Zidane

Ahora, el técnico francés se ha preocupado expresamente para gozar de una gira veraniega a medida. Zidane repite el plan del verano de 2016 de cara a una temporada en la que se acabaría ganando el doblete (La Duodécima y La Liga). El equipo solo pasará hoy por Valdebebas. A partir del martes, el Madrid se concentrará de nuevo en Montreal (Canadá) para, pasados unos días, emprender su tour por EEUU donde se medirá a varios de los clubes más potentes de Europa (entre ellos el Atlético de Madrid). Sin Supercopas que jugar en verano, la meta de la pretemporada la marca el inicio de Liga el próximo 18 de agosto.

Eden Hazard, en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid EFE

Cinco caras nuevas y seis salidas

El segundo punto y otro por el que Zidane se ha preocupado especialmente es el plano de los fichajes. El técnico quería los refuerzos desde el primer día. Los nuevos han de adaptarse a la dinámica del grupo y el francés podrá empezar a ver cómo encajarlos en su esquema. Habrá cuatro caras nuevas desde el principio: Hazard, Jovic, Mendy y Rodrygo. A ellos se unirá el jovencísimo Kubo que empezará el curso en el Castilla. Solo falta Militao, que este domingo levantaba la Copa América, y se espera poder cerrar en las próximas semanas algún fichaje más, como el de Pogba.

Otro ámbito en el que el Madrid se ha manejado más rápido que otros años ha sido en el de las salidas. En total, seis jugadores han dicho adiós a la disciplina blanca en las últimas semanas. Kovacic, Marcos Llorente, Reguilón, Theo, Odegaard y Raúl de Tomás se han despedido ya y no estarán en la gira. Jugadores con los que no contaba Zidane y no ocuparán plaza en la pretemporada blanca. Faltan más por salir, pero el Madrid ya ha encontrado destino al núcleo de los descartes.

Bale, la cuestión pendiente

La gran incógnita que presenta el verano y la tarea que ha quedado pendiente en las oficinas del club ha sido la salida de Gareth Bale. El galés, que no cuenta tampoco para Zidane, se resiste a salir y no está dando facilidades para emprender su marcha. Salvo sorpresa mayúscula, Bale viajará con el Madrid al continente americano. La duda es si tendrá que coger el billete de vuelta antes que el resto de sus compañeros.

Todo el grupo desde el principio

Con los fichajes incorporados y con varias salidas ya concretadas, el grupo estará bien definido desde el primer día. Además de Militao, solo Casemiro y Fede Valverde se unirán más tarde a la pretemporada por la Copa América. Pese a haber disputado el Europeo sub21, se espera a Vallejo este lunes, mientras que Ceballos no viajará con el grupo mientras disfruta de sus vacaciones y define su futuro. Esto facilitará la preparación física del grupo, tras los problemas que hubo el curso pasado por el pasado Mundial.