Bale, a debate: no cuenta para Zidane pero se resiste a salir

La temporada 2019/2020 ha empezado para el Real Madrid con los exámenes médicos previos a la gira por Canadá y Estados Unidos que da comienzo este martes. Entre esos futbolistas que han acudido a Valdebebas en 'la vuelta al cole' se encontraba un Gareth Bale cuyo futuro en la entidad merengue continúa siendo puesto en duda.

El extremo galés pasó por su temporada más complicada desde que aterrizarse en el Santiago Bernabéu procedente del Tottenham en el mercado del verano de 2013. Llegó con la etiqueta de estrella y futuro Balón de Oro, pero su rendimiento se ha visto lastrado por las lesiones. El curso pasado fue el más complicado para él, siendo relegado a un segundo plano y quedándose fuera del once titular de forma regular.

Lejos quedan los tiempos de la BBC y de su condición de innegociable. Pese a que ha sido un hombre clave en varias finales como aquella de la Copa del Rey frente al Barcelona o las de las Champions League -mención especial a la que enfrentó a los blancos contra el Liverpool- o incluso también la última del Mundial de Clubes, Bale se situaba en la rampa de salida acabada la 2018/2019.

Gareth Bale en el banquillo del Santiago Bermabéu Reuters

El '11' mantiene una relación complicada con Zidane. El francés le dejó varios mensajes en el tramo final de la pasada temporada. Ya en el último partido de la pasada temporada dejó claro que no contaba con él. "No sé lo que va a pasar, sinceramente. Yo claramente lo que he hecho es contar con otros jugadores. Eso está claro.", dijo el técnico galo.

Después dio la estocada definitiva al señalar que "día a día" tiene que "tomar decisiones". "Cuando hay algo que no me gusta o no me cuadra, pues decido. Si miras lo que ha hecho un jugador claro que es así, nadie va a cambiar lo que ha hecho. El pasado no lo vamos a olvidar, pero el día a día es el día. Tengo que mirar el presente como entrenador", afirmó Zizou.

Respuesta de Bale

El futbolista ha mantenido silencio durante todo este tiempo, pero el que sí ha tomado la palabra para responder a Zidane ha sido su agente, el polémico Jonathan Barnett. A lo largo de todo el verano, el representante de 'El Expreso de Cardiff' ha asegurado que Bale no se moverá del Real Madrid y ha recordado, una y otra vez, que tiene contrato hasta el año 2022.

"El jugador no tiene intención de salir del Real Madrid y está listo para comenzar la próxima semana la pretemporada", avisó en declaraciones para la ESPN. "Bale tiene contrato hasta 2022 y estará a disposición de Zidane", dijo un Barnett que cerró así el debate. El enfrentamiento entre ambas partes continúa, pero, por el momento, el futbolista continúa siendo jugador blanco.

Salida del Madrid

De momento, Gareth Bale será uno de los futbolistas que cogen el avión para comenzar la pretemporada en Montreal. Sin embargo, eso no hace que se apaguen los rumores sobre un posible traspaso antes del cierre de la ventana de transferencias del periodo estival. El Real Madrid pretende hacer caja con él ya que saben que no cuenta para Zidane.

Gareth Bale se lamenta de una ocasión fallada REUTERS

Desde Inglaterra continúan las especulaciones. Manchester United y Tottenham han sonado como posibles destinos, aunque parece complicado que cualquiera de los dos decida acometer una operación millonario, prefiriendo otras fórmulas. Mientras, también se habla del Bayern Múnich como posible destino. Desde el conjunto bávaro no tienen prisas y Rummenigge ya ha dejado claro que hasta el 2 de septiembre no se cierra el mercado, dejando así abierta la posibilidad de nuevas e importantes incorporaciones.

