Ancelotti y el fichaje de James: "Desafortunadamente, todavía no es nuestro"

Aún queda mucho por decidir sobre el futuro de James Rodríguez. El futbolista colombiano se encuentra en medio del interés de dos clubes: Nápoles y el Atlético de Madrid. Los dos equipos quieren hacerse con los servicios del mediocentro y Carlo Ancelotti ha lamentado que aún no sea jugador del conjunto italiano.

El técnico ha asegurado que la calidad del juego es la base de su idea y quieren seguir en esta línea. "A James lo conozco muy bien, desafortunadamente de momento todavía no es nuestro. Igual lo será pronto, o igual no lo será nunca, veremos. No quiero hablar de jugadores de otros equipos porque no quiero que los compañeros hablen de los míos", apuntó.

Además, afirmó que están considerando lo que ofrece el mercado, pero la única certeza es que él no dio el 'ok' para vender a nadie. "La voluntad es mejorar el equipo, y es lo que haremos. Hay tiempo hasta el 31 de agosto y no tenemos prisa", agregó.

James Rodríguez, presentando una camiseta del Bayern junto a Carlo Ancelotti. REUTERS

También agradeció a Raúl Albiol su compromiso y esfuerzo: "Hay que darle las gracias a Albiol que le dio mucho a este equipo, y sin él perdemos algo. Llega en su lugar uno de los mejores, que con Koulibaly hace una pareja formidable y podremos jugar con una línea más avanzada, buscando también los duelos mano a mano".

Por último, habló sobre los rumores que sitúan a varios jugadores en el club italiano: "Está bien que se hable de jugadores tan importantes para nuestro club. Icardi, Lozano, Rodrigo, no habéis dicho Cristiano porque no quiere irse de la Juve. Sobre Mauro solo podemos decir que al jugador lo apreciamos, nada más".

