De Ceballos a Theo: Milán, Italia y la 'operación salida' del Real Madrid

A un día del inicio de la pretemporada del Real Madrid, los blancos tienen en su punto de mira la 'operación salida' como su gran reto para este verano. La plantilla del primer equipo vive un overbooking casi histórico y necesita urgentemente dar salida a los jugadores con los que Zidane no cuenta de cara al próxima año. Una tarea que no está siendo nada sencilla en las oficinas del Bernabéu.

Muchos jugadores se resisten a salir del club, pero en la plantilla de Zidane no hay sitio para experimentos. El Real Madrid debe conseguir agilizar la salida de los descartes. Algo que en las últimas semanas parece que se ha desatascado parcialmente, ya que los blancos cerraron las salida de Marcos Llorente al Atlético de Madrid, Mateo Kovacic al Chelsea, De Tomás al Benfica, Reguilón al Sevilla, Odegaard y Mayoral a la Real Sociedad, y Theo al Milan.

Aún falta por cerrar otras salidas como las que afectan directamente a James, Bale, Mariano, Ceballos. Los tres futbolistas están en la rampa de salida desde casi antes de llegar Zidane al banquillo del Real Madrid. Una terna a la que se podrían unir Isco, Vallejo, Nacho Fernández o Lucas Vázquez, ya que sus futuros aún están en el aire de cara al próximo curso.

La 'operación salida' del Real Madrid

En esta línea, contra todo pronóstico la Serie A es la liga que más interés ha mostrado por los jugadores del Real Madrid. El fútbol italiano lleva varios años intentando renacer y retornar al nivel de apogeo que vivió en las décadas de los años 80 y 90. Un objetivo para el que buscan jugadores de primer nivel, con futuro y contrastados en la élite. Condiciones que reúnen, unos más y otros menos, los jugadores del club blanco.

Theo Hernández

Theo Hernández, jugador del Milan

El más importante de esta lista; principalmente porque ya ha firmado por el Milan. Los rossoneros anunciaron ayer su fichaje por 20 millones de euros. La primera operación del verano entre un club italiano y el Real Madrid en materia de ventas. Estuvo cerca de marcharse a Alemania, pero finalmente jugará en la Serie A.

James Rodríguez

James Rodríguez, durante un entrenamiento con Colombia Reuters

El colombiano es uno de los jugadores más relacionados con el fútbol italiano. El Nápoles tiene muy encaminado su fichaje para la próxima temporada, Ancelotti ha hecho todo lo posible para conseguir reencontrarse con James en otro de sus grandes proyectos.

Dani Ceballos

Ceballos da instrucciones con el Madrid. Foto: Twitter (@DaniCeballos46)

El jugador sevillano es una de las grandes perlas del Real Madrid. Su gran europeo no solo le ha valido para que el club blanco tomase la decisión de no venderle, si no que en Italia se ha ganado muchos pretendientes. El Milan es el equipo que más interés mostró por él, pero su nombre estuvo relacionado con Inter, Nápoles y Juventus. Aún tendrá que elegir destino, ya que la Premier League es el gran adversario de la Serie A con Ceballos.

Mariano Díaz

Mariano, delantero del Real Madrid. Reuters

El canterano y delantero del Real Madrid no tiene sitio para Zidane y sus goles continúan siendo cotizados en Europa. El Milan no olvida su gran temporada en el Olympique de Lyon hace un año y tendrían casi decidido que quieren que el delantero hispano-dominicano sea la piedra angular de su frente de ataque.

Lucas Vázquez

Lucas Vázquez con el Real Madrid. Foto: Twitter (@Lucasvazquez91)

El hombre polivalente por excelencia para Zidane es Lucas Vázquez. Algo que cotiza muy alto en Europa. El futuro del canterano en el Real Madrid está en duda y dependerá de nuevos fichajes ofensivos y de su voluntad de cara al próximo curso. Desde Italia el Inter de Antonio Conte se habría ofrecido para hacerse con sus servicios si abandona Chamartín; aunque la Premier puja fuerte por él a través del Arsenal de Emery.

Nacho Fernández

Nacho, contra el Betis EFE

Un caso muy parecido al de Lucas. Nacho Fernández ha sido un jugador muy importante para Zidane en la zaga del Real Madrid. De su decisión de salir o no depende también el futuro de Vallejo, por lo que es un asunto importante. En Italia el Inter de Milán habría intentado acometer su fichaje para liderar la zaga del nuevo proyecto de Conte, pero aún se desconoce el futuro del canterano.

