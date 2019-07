El Real Madrid presentará a Militao la próxima semana

La rueda de presentaciones del Real Madrid no se detiene. El club cerrará la primera tanda de actos con Militao. La próxima semana es la fecha elegida por la cúpula del equipo blanco para que el defensa brasileño se enfunde la elástica merengue por primera vez, tal y cómo ha podido saber EL BERNABÉU.

La de Militao será la quinta presentación de la temporada, tras las de Rodrygo, Hazard, Jovic y Mendy. El Real Madrid quiere esperar a que finalice la Copa América, en la que el central se encuentra clasificado para la final de este domingo contra Perú. Una vez finalice el torneo junto a su compatriota y compañero de equipo Casemiro, ambos regresaran a Madrid y posteriormente iniciarán sus vacaciones pertinentes.

Esa ha sido una de las razones de que Militao aún no haya sido presentado con el Real Madrid, a pesar ser el primer fichaje del club blanco para la temporada 2019/2020. La concentración con Brasil le hizo poner rumbo a su tierra natal nada más terminar la temporada con el Oporto, sin escalas ni descansos.

Militao, en un partido con el Oporto en la Champions League Reuters

Zidane liderará la expedición madridista hacia los stages América el próximo 9 de julio. Un día antes la plantilla iniciará su habitual concentración que dará el pistoletazo de salida a la pretemporada. Una dinámica que Militao no iniciará junto a sus compañeros, con motivo de no haber disfrutado aún de su periodo vacacional como sí han hecho los integrantes del primer equipo que no tenían torneos con sus selecciones.

