El Real Madrid se prepara para la 'Operación Salida 2.0'

El final de la temporada 2018/2019 dejó en el Real Madrid un sabor amargo. Pero pronto comenzó la reconstrucción del equipo. Cinco incorporaciones confirmadas para después empezar a dar forma a la 'Operación Salida'. Hasta la fecha cuatro futbolistas tienen ya nuevos destinos. Dos de ellos salieron en forma de ventas -Marcos Llorente y Kovacic- y dos en préstamo -Reguilón y Odegaard-.

Ahora se espera la confirmación de otras despedidas. Theo Hernández, Dani Ceballos y James Rodríguez están en la rampa de salida. Después de estos movimientos, el Real Madrid encara la segunda fase del mercado de fichajes. Todo ello antes del final de la ventana de transferencias del periodo estival, el cual tiene como fecha fijada el próximo 2 de septiembre.

Aquí entran en juego otros nombres. La duda en la portería, ya que Zinedine Zidane cuenta en estos momentos con cuatro guardametas en el plantel y solo hay sitio para tres; quién será el cuarto central, el que acompañará a Varane, Sergio Ramos y Militao; la incógnita con Mariano y los dos grandes nombres en este capítulo: Isco Alarcón y Gareth Bale.

Portería

Courtois y Lunin parecen los intocables, aunque detrás del mejor portero del Mundial sub20 hay varios equipos para conseguir su cesión. La duda está en quién ocupará la tercera plaza. En las últimas semanas de la campaña pasada se habló de la inminente salida de Keylor Navas, quien además ya pareció despedirse en el último partido del equipo merengue en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el internacional costarricene continúa formando parte de la plantilla madridista y aunque se habla de posibles destinos en la Premier League o incluso en el Paris Saint-Germain, también comienza a tomar forma la opción de que siga, al menos, un año más en Concha Espina. De otro lado está Luca. El joven apuntaba a ser el tercer portero, pero todo dependerá de lo que ocurra con Keylor.

Vallejo y Nacho durante un entrenamiento

Cuarto central

El fichaje de Militao por el Real Madrid se confirmó el pasado mes de marzo. El central del Oporto fue una de las sensaciones de la campaña en Europa y acompañará a Sergio Ramos y Varane en el centro de la defensa blanca. La incógnita es quién será el cuarto hombre de la zaga merengue para la 2019/2020.

En liza dos nombres: Vallejo y Nacho. El primero estaba cerca de salir a mitad de curso, pero la llegada de Zidane y la confianza demostrada por el francés en el internacional sub21 cambió todo. La papeleta la tiene Nacho Fernández. El canterano debe asumir el nuevo rol o buscar minutos lejos de la que es su casa.

Isco Alarcón

El de Arroyo de la Miel sabe a la perfección que sus minutos habituales corren riesgo a partir del comienzo de la próxima campaña. La llegada de las nuevas incorporaciones le abrían la puerta de salida y ya la temporada pasada ni siquiera superó la barrera de los dos mil minutos.

Isco tiene pretendientes, en especial en la Inglaterra, donde desde hace años es vinculado con el Manchester City. Sin embargo, el mediapunta malagueño es uno de esos jugadores que se ha resistido a salir, aunque hasta el final del mercado, el capítulo de su posible salida del Real Madrid continuará abierto.

Bale presenta la segunda equipación del Real Madrid

Gareth Bale

El extremo galés juega con fuego. Mientras Zinedine Zidane le mandó contundentes mensajes invitándole a salir del club a lo largo del verano, su agente ha insistido en el deseo de 'El Expreso de Cardiff' de quedarse más allá del final del cierre del mercado. Bale no cuenta y podría vivir el año más difícil de su carrera si continúa empeñado en no moverse de la capital.

De todas formas, su salida no será nada fácil. Pocos clubes están dispuestos a asumir el precio de su traspaso así como la alta ficha del internacional por Gales. Aunque no hay que olvidar que Bale no tiene mal cartel en la Premier, donde ya triunfó y se catapultó a la fama en el Tottenham.

Mariano Díaz

El canterano regresó el pasado verano al Real Madrid tras una magnífica temporada en el Olympique de Lyon. Mariano no firmó su mejor año durante la 2018/2019, condenado por la falta de minutos y también por las lesiones. En el club le consideran transferible, pero el futbolista no quiere bajar los brazos y sí cumplir su sueño de triunfar en el equipo de su vida, pese a saber que Luka Jovic es el teórico relevo principal de Karim Benzema.

