Marcelo, listo para recuperar su estatus en el Real Madrid

Este mismo lunes vuelve el fútbol a la casa blanca. Al menos los jugadores están citados en Valdebebas para arrancar la preparación de la próxima temporada. Se volverá a ver a los Kroos, Benzema, Vinicius y compañía, pero también a un Marcelo que quiere volver a ser ese lateral especial que llegó a ser considerado como el mejor en su posición en todo el planeta.

"Casi es la hora. No puedo esperar para volver con mis compañeros en el Real Madrid", escribía el futbolista en su cuenta personal de Instagram junto a una foto suya en el Santiago Bernabéu. El segundo capitán sabe que esta temporada tendrá competencia tras el fichaje de Ferland Mendy.

Ya la pasada campaña Marcelo tuvo que ver como Sergio Reguilón le superaba en la rotación. Todo cambió para él con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo merengue. El francés le demostró que continuaba confiando en él como en el primer día, aunque el '12' blanco no pudo devolver esa confianza en el tramo final de La Liga.

El propio futbolista ha confesado lo que supuso para él el regreso de Zizou en una reciente entrevista con Esporte Espetacular: "Soy muy amigo de él, para mí es cómo un hermano mayor. Me puso muy feliz con su vuelta. No tanto por volver a jugar, sino más bien por la alegría que trajo, por volver a jugar mejor. Es una persona serena tanto en las victorias como en las derrotas".

Volver a ser un peso pesado

Este verano Marcelo ha dejado ver en sus redes sociales que se encuentra en una espectacular forma, fotografía de 'tableta' incluida. Todo ello para no perder su sitio en el once titular de gala del Real Madrid. No lo tendrá fácil pues Ferland Mendy llega pisando fuerte. Por el momento, el brasileño deja claro que tiene muchas ganas de que empiece el 'lío'.

