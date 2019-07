El United comienza a ceder por Pogba, pero pone condiciones al Real Madrid

El fichaje de Pogba por el Real Madrid se podría haber desbloqueado en las últimas horas. Desde hace semanas el interés del club blanco por el francés se ha acrecentado notoriamente. Florentino quiere certificar cuanto antes el fichaje del centrocampista para la próxima temporada con el objetivo de poder tener la plantilla cerrada lo antes posible.

Zidane ha situado el fichaje de Pogba como una prioridad máxima para el equipo. El técnico considera al galo una pieza capital para su nuevo proyecto, lo que ha empujado al club a poner toda la carne en el asador por el jugador del Manchester United. Sin embargo, la operación no es nada sencilla. Y es que los ingleses se habían mostrado reacios a aceptar que su estrella no quisiera seguir en Old Trafford.

Después de varias semanas de evasivas, Pogba ha estado presionando al club galo y su estrategia ha podido funcionar. L'Equipe ha informado que el Manchester United habría comenzado a ceder en la operación, asumiendo que su centrocampista quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada.

La misma fuente apunta a que la principal condición que el club inglés ha puesto a los blancos es simple: tiempo. Los de Old Trafford quieren tener un sustituto de Pogba atado antes de cerrar cualquier operación de salida. Una tarea que se desconoce cuando se producirá, pero que sin duda acerca de forma importante el desembarco del francés en el Santiago Bernabéu.

[Más información: El Atleti podría tener la llave para el fichaje de Pogba por el Real Madrid]