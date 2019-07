Reguilón se despide: "El Real Madrid me ha permitido ser quien soy"

Este viernes Sergio Reguilón se ha convertido en nuevo jugador del Sevilla. Como ya adelantaba Monchi ayer, la operación estaba muy avanzada y finalmente se ha certificado con éxito. El Real Madrid ha cedido al carrilero zurdo hasta el 30 de junio de 2020. Una operación con la que los blancos esperan que el jugador siga con su proceso de crecimiento.

El propio Reguilón ha querido despedirse del Real Madrid y sus aficionados con un mensaje en sus redes sociales. El lateral se ha deshecho en agradecimientos hacia el club que le vio nacer desde que inició su andadura en las categorías inferiores de La Fábrica.

"Este club me ha permitido ser el futbolista y la persona que soy hoy en día y no cambiaría nada de este increíble viaje. Gracias al club, a mis compañeros, entrenadores y sobre todo a la afición. Me siento muy querido por el Madridismo y es un cariño que siempre llevo conmigo. Afronto una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo. Nos vemos pronto. ¡Hala Madrid!", espetó Reguilón en Twitter.

Reguilón también tuvo tiempo de lanzar un mensaje a su nueva afición, señalando la ambición que le genera el proyecto hispalense: "Muy ilusionado con este nuevo proyecto. Es un orgullo y una alegría poder vestir la camiseta del Sevilla. Club grande, afición espectacular y proyecto ambicioso. ¡Empezamos!".

