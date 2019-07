Ceballos pone fecha al final del culebrón

El Real Madrid ha intensificado la 'Operación Salida' en los últimos días. Desde que se anunciase el adiós de Marcos Llorente el pasado mes de junio, pareció estancarse, pero ahora ha retomado fuerza con la confirmación de la venta de Kovacic al Chelsea y las cesiones de Reguilón al Sevilla y de Odegaard a la Real Sociedad. Pero aún hay más.

Uno de los siguientes en abandonar el Santiago Bernabéu es Dani Ceballos. Con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo madridista, el centrocampista se quedó sin minutos y con muy pocas opciones de ocupar un sitio en el plantel merengue la siguiente temporada. Ya en la primera campaña del utrerano en el club, con Zizou en el banquillo, se vio que tendría complicado jugar si el francés dirigía al equipo.

Eso no impide que el Real Madrid continúe con su apuesta, ya que todo apunta a que el futbolista saldrá cedido o como alternativa en forma de venta con opción a recompra por parte de los blancos. 'Novias' no le faltan, en especial después del gran Europeo sub21 que ha llevado a cabo en Italia con la selección española de Luis de la Fuente, donde consiguió levantar el trofeo.

Ceballos con el trofeo del Europeo. Foto: Twitter (@DaniCeballos46)

Este sobresaliente Europeo con la sub21 no cambia el plan de Zidane para él. El entrenador galo no tiene sitio para el ex del Betis o al menos ese hueco que el jugador pide. Ceballos quiere explotar y para eso sabe que necesita minutos y continuidad. Se ha impuesto la marca de 40 partidos para la 2019/2020, un número que no alcanzará de continuar en el Santiago Bernabéu.

Dos semanas

Tras finalizar el campeonato continental, Dani Ceballos comenzó sus vacaciones sabiendo que su futuro aún no está resuelto. A su regreso, el centrocampista tomará la decisión oportuna y esto ocurrirá en unas dos semanas. Son varios los equipos interesados en hacerse con sus servicios, tanto en España como en Italia e Inglaterra.

El Sevilla se bajo de la puja, tal y como declaró el propio Monchi, mientras que para el Betis es complicada la operación económicamente hablando. El Getafe también habría mostrado interés en su cesión. Aunque el futbolista quiere nuevos estímulos, nuevas experiencias que le pueden llevar fuera. En el Calcio y en la Premier League le acogerían con los brazos abiertos, aunque es el fútbol inglés el que parece idóneo para que explote sus cualidades.

Ceballos, con el Real Madrid Reuters

En Inglaterra hasta tres equipos le siguen la pista. Liverpool, Tottenham y Arsenal son el trío a tener en cuenta. Klopp quiere a Ceballos, pero parece que son los gunners y los spurs los que tienen tomada la delantera. En especial seduce la opción de verle a las órdenes de un Mauricio Pochettino que le daría los minutos y el protagonista que necesita y pide.

