Casemiro: "Jugar una final con Brasil en Maracaná es algo muy especial"

El volante del Real Madrid Casemiro afirmó este viernes que disputar una final con la selección brasileña en el Estadio Maracaná, como lo hará el próximo domingo frente a Perú en la Copa América, es cumplir el sueño de todo niño brasileño.

"Llegar a una final con la camisa de la selección brasileña, jugando en Brasil y en el Maracaná tras tanto tiempo sin que Brasil llegue a una final es algo muy especial", aseguró el volante del Real Madrid en declaraciones que concedió a periodistas en Teresópolis, donde la selección brasileña se prepara para el partido del domingo.

De acuerdo con el centrocampista, tanto él como todos sus compañeros saben que están cumpliendo el sueño que tienen todos los niños brasileños cuando comienzan a jugar fútbol. "Nuestro sueño y nuestro objetivo era llegar a la final pero ahora viene lo más difícil que es disputar la final y ganarle a un gran equipo como Perú", aclaró el jugador.

Casemiro celebra un gol con Brasil. Foto: Twitter (@Casemiro)

"Por ahora estamos realizando un sueño, pero va a ser un partido muy difícil, como toda final, y tenemos que respetar a los rivales, hay que jugar para ganar", agregó. De acuerdo con Casemiro, lo que tiene que hacer Brasil para vencer la final es mantener las características que desarrolló a lo largo de la competición y que quedaron claras en la semifinal con Argentina, en la que la selección brasileña se impuso por 2-0.

La victoria contra Argentina

"En el partido con Argentina mostramos, como he insistido, en que somos un equipo de hombres, porque hay que saber la hora de sufrir, la hora de defender y la hora de atacar, y principalmente porque creamos un equipo muy sólido atrás, no sólo por los defensores sino porque los atacantes ayudan a defender", dijo.

La filosofía del equipo

"Por eso lo más importante es no perder las características de cómo venimos jugando no sólo ahora sino en los últimos dos o tres años. Estamos con un gran promedio de victorias y pocas derrotas, entonces no tenemos que hacer nada diferente, tan sólo jugar nuestro fútbol. Hay un gran rival al frente y por eso tenemos que practicar nuestro fútbol", afirmó.

Sin razones para confiarse

El centrocampista del Real Madrid afirmó que, para la final, Brasil no se puede guiar por la goleada por 5-0 que le propinó a Perú en la fase de grupos debido a que la selección peruana creció en los últimos partidos y es un equipo totalmente diferente.

"Llegaron con méritos a la final y eliminaron a, teóricamente, equipos más fuertes que los que nosotros eliminamos. Ellos eliminaron a Uruguay y Chile para llegar a la final. Por eso hay que tener respeto con ellos", afirmó.

El mérito de Perú

Agregó que Perú tiene grandes jugadores como el atacante Paolo Guerrero, así como un entrenador de gran calidad como el argentino Ricardo Gareca y fue una de las selecciones sudamericanas que clasificaron al Mundial de Rusia 2018. "Tenemos que tener respeto por ellos porque están haciendo un gran trabajo", dijo.

La ausencia de Neymar

Casemiro admitió que, pese a que tiene otros grandes jugadores para sustituirlo, Brasil siente la falta de Neymar y que todo sería mucho más fácil si pudiesen contar con el jugador del PSG, que fue desconvocado pocos días antes de la Copa América por una lesión. "La calidad de Neymar es indiscutible. Él es el mejor jugador brasileño. Cuando ese chico está bien, es imposible pararlo. Es un jugador de gran calidad, ya lo demostró a todo el mundo y lo demostró en la selección", dijo.

"Tenemos otros grandes jugadores pero es claro que si Neymar estuviera aquí todo sería mejor y ayudaría mucho más. Pero no está y tenemos que pasar por encima de esa dificultad. Hemos creado una identidad pero es claro que si él estuviera sería mucho mejor", afirmó.

