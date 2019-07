Monchi: "Reguilón viajará a Sevilla en breve si todo sale bien"

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', dijo este jueves que "si todo va bien", el jugador del Real Madrid Sergio Reguilón viajará "en breve" a Sevilla para pasar las pruebas médicas, aunque no puede "dar muchos más datos porque la negociación sigue abierta".

Monchi se pronunció sobre los detalles de la planificación del equipo de Julen Lopetegui en la presentación de dos de las seis incorporaciones hasta el momento, el central brasileño Diego Carlos y el centrocampista Joan Jordán, y sobre la cesión de Reguilón afirmó que hay "una negociación abierta con un porcentaje alto avanzado y con mucho camino recorrido".

"Quedan algunas gestiones, pero si todo sigue yendo en esta dirección, posiblemente en breve se desplazará para pasar las pruebas", dijo el técnico, quien agregó que el Sevilla tenía "un as importante en la manga que era el deseo del jugador de venir" y "eso ayuda porque quita competencia".

Reguilón se lamenta durante El Clásico EFE

Sobre la planificación sevillista, dijo sentirse satisfecho y que se ha superado ya "la inversión más grande de la historia, pero queda recorrido, pinceladas", aunque la "idea final" ya la tiene en su cabeza con operaciones "que se han podido finiquitar, otras que están cercanas" y con la intención de "equilibrar el tema de las salidas".

Situación de los jugadores

"Hace un mes y medio que todos los jugadores saben su situación, con lo cual vamos a trabajar en encontrar soluciones idóneas para ellos porque son personas antes que futbolistas, y también para el club", afirmó Monchi, quien se pronunció sobre nombres propios como el del delantero franco-tunecino Wissam Ben Yedder, del que no adelantó detalles sobre su posible salida.

Sobre la del argentino Éver Banega, descartó en principio su marcha y dijo que está contento porque lo ve "motivado y convencido", que "no ha estado en ningún momento en el mercado" y "es una pieza fundamental en la temporada", por lo que "ojalá pueda continuar mucho más".

En cuanto al central francés Jules Koundé, dijo que no ha supuesto a día de hoy el mayor desembolso de la historia del Sevilla, ya que "el precio fijo no es el más caro por las cláusulas, que ojalá se den porque sería buena señal, pero va a tardar: caro o no caro, dependerá del rendimiento", precisó el de San Fernando.

Sin prisas con Dani Alves

También descartó, en principio, la llegada del brasileño Dani Alves, de quien señaló que le gustaría decir "que hay una esperanza, pero el Sevilla no está en la idea de Daniel", de quien dijo que "quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos", aunque "eso no quita que algún día se pueda dar", pero "no será a corto plazo".

[Más información: Monchi descarta el fichaje de Ceballos y confirma que el Sevilla va a por Reguilón]