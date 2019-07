El adiós definitivo de James al Real Madrid: el Nápoles fija su presentación

Marcos Llorente, Kovacic, De Tomás... El Real Madrid ha comenzado la 'Operación Salida'' después de confirmar la incorporación de hasta cinco futbolistas para la temporada 2019/2020. Uno de los que dirá adiós a la casa blanca de forma definitiva será James Rodríguez. El mediapunta colombiano no entra en los planes de Zinedine Zidane después de dos temporadas cedido.

En el verano del 2017, el internacional cafetero abandonó el Real Madrid para poner rumbo al Bayern Múnich. Tras una muy buen temporada en las filas bávaras, el cambio en el banquillo dio un giro radical a su situación en Alemania. Con menos minutos y un futuro en juego, James vio como sus opciones para continuar en la Bundesliga caían en picado.

El Bayern tenía una opción de compra dentro del acuerdo firmado con el club blanco, pero fue el propio futbolista el que pidió al conjunto de Múnich que no hiciese efectiva esta cláusula. El colombiano es en estos momentos jugador de pleno derecho del Real Madrid, ya que su contrato con el equipo germano finalizó el pasado mes de junio. Pero sus horas como merengue están a punto de finalizar.

James Rodríguez con el Real Madrid

Ya en su última temporada en el Real Madrid fue perdiendo peso dentro del equipo, siendo incluso superado en la rotación por Isco. James Rodríguez siempre ha mantenido su deseo de triunfar en el equipo blanco, pero el regreso de Zidane al banquillo madridista el pasado mes de marzo trunco el anhelo del futbolista. Con el francés es consciente de que no tiene sitio.

Diferentes opciones de futuro

La Premier League sonó como posible destino para el jugador cafetero e incluso llegó a sonar la opción del Paris Saint-Germain, pero la alternativa del fútbol italiano comenzó a tomar forma poco a poco. Se le ha vinculado mucho con la Juventus de Turín, donde Cristiano Ronaldo le esperaría con los brazos abiertos, pero ha sido otro club del Calcio el que ha tomado la delantera por hacerse con sus servicios.

El Nápoles se fue colocando poco a poco en la pole para conseguir su fichaje. Allí se encuentra Carlo Ancelotti, con quien ya coincidió en Real Madrid y Bayern Múnich. Un técnico capaz de sacar su mejor versión. Precisamente ha sido el entrenador italiano el que ha insistido a De Laurentiis en que la incorporación de James es ideal para el futuro del club y su aspiración a quitar el trono a la Vecchia Signora.

James y Ancelotti en el Real Madrid Reuters

"James Rodríguez es un deseo de Carlo Ancelotti, no sé si responde al 100% a nuestras exigencias de juego, pero no podemos dudar del talento y de la profesionalidad de este jugador. Voy a responsabilizar al técnico: ya que lo desea mucho, lo tuvo en otros equipos y sabe lo que vale, yo dije ok, va a ser carísimo, pero vayamos adelante. Si hay que hacer un sacrificio, se hace, uno podemos hacerlo. Jorge Mendes es el mejor agente del mundo, y esperamos encontrar un acuerdo gracias a él", dijo en su día Aurelio De Laurentiis en Radio Kiss Kiss.

Plan del Nápoles

El conjunto azzurro ha fijado los plazos para la llegada de James Rodríguez. Según informa el medio italiano Il Roma, el presidente del Nápoles ya ha fijado la fecha para la presentación del futbolista. Entre el próximo 21 y 22 de julio se le espera en Dimaro. Para esos días se cree que se habrá llegado a un acuerdo económico con el Real Madrid -el cual puede sobrepasar los 40 millones de euros-. Su puesta de largo como nuevo jugador del conjunto napolitano tendría así lugar el jueves 25 de este mes.

