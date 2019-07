Isco sigue sin ganarse un sitio en el Real Madrid seis años después

El 3 de julio del año 2013, el Santiago Bernabéu se ponía sus mejores galas para dar la bienvenida a Isco Alarcón. El malagueño llegaba al Real Madrid procedente del Málaga como una de las grandes promesas del fútbol español. Por aquel entonces ya hubo otros importantes clubes de Europa, como el Barcelona, que se interesaron en el talento andaluz, pero fue el equipo blanco el que consiguió el 'sí, quiero'.

Seis años después su rendimiento con el equipo merengue ha sido muy irregular. De dar grandes noches a rachas de poco fútbol, prácticamente desaparecido. Isco 'cayó de pie' en el coliseo madridista. En su primer partido contra el Betis vio puerta y la afición se rindió a él coreando su nombre. Pero sus subidas y bajadas han sido una constante que han provocado que nunca haya logrado el rol de innegociable.

Durante las dos primeras temporadas, el de Arroyo de la Miel participó en 53 partidos y superó la barrera de los 3 mil minutos. Pero desde la 2015/2016, el balance ha ido bajando, tanto a nivel de partidos como de minutos. Isco se fue colocando en el grupo de los 2.000, pero esto sufrió un nuevo giro el curso pasado, en el que tan solo estuvo presente en 37 encuentros, sumando un total de 1.737 minutos.

Isco Alarcón sale del túnel de vestuario del Santiago Bernabéu REUTERS

Su pobre balance lo completa con sus seis goles y tan solo una asistencia a lo largo de la temporada 2018/2019. Sus peores números de las seis campañas que ha jugado en el Real Madrid. Lejos quedan sus once dianas de la 2013/2014 y de la 2016/2017 o sus más de diez pases de gol por campaña en hasta tres temporadas diferentes. Su mal año han desencadenado un sinfín de rumores.

Isco, en segundo plano

El malagueño comenzó el pasado curso como uno de los futbolistas más importantes, pero una intervención de urgencia por una apendicitis agudo supuso un antes y un después para él. A su regreso había perdido su sitio y a las pocas semanas se produjo el cambio en el banquillo de Solari por Julen Lopetegui. Con el técnico rosarino fue cayendo a un segundo plano.

Isco comenzó a quedarse no solo fuera del once titular de Santiago Hernán Solari, sino que incluso no estuvo presente en varias listas de convocados o fue mandado a la grada por el entrenador argentino, como en el llamativo caso del partido de la Champions League ante la Roma en El Olímpico. Las voces de alarma se encendieron entonces y de ahí en nada mejoró su situación en los siguientes meses.

Solari e Isco

El regreso de Zinedine Zidane al banquillo madridista dio un nuevo giro a la situación del internacional español. Sus minutos aumentaron en el tramo final de La Liga, pero también fue superado en los planes del técnico francés por Brahim Díaz. El joven futbolista malagueño se ha ganado la confianza del míster y él sí que tiene plaza fija en el Real Madrid 2019/2020.

Futuro en duda

Los rumores de salida han acompañado al futbolista prácticamente desde su llegada. En los últimos meses se ha hablado del interés de varios equipos italianos y, sobre todo, del Manchester City. Su continuidad más allá del cierre del mercado de fichajes no está asegurado. Además, Isco Alarcón podría convertirse en una de esas ventas récord, que aumentarían así los fondos en las arcas blancas.

