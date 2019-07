Los pasos que debe dar Ceballos para triunfar en el Real Madrid

El futuro de Dani Ceballos está más en el aire que nunca. El futbolista andaluz es uno de los futbolistas predestinados a encabezar la 'operación salida' del Real Madrid este verano. El objetivo de los blancos es conseguir liberar sitio en la plantilla antes de iniciar la pretemporada el próximo 8 de julio. Una tarea complicada dado el alto volumen de ventas y cesiones que tienen que certificar.

Zidane estuvo trabajando durante la recta final de temporada pasada en planificar la plantilla del curso 2019/2020. La renovación era necesaria, algo para lo que el galo puso en marcha su particular casting para decidir con quien quería contar. Una prueba que no pasó Ceballos y que le abocó a salir del Real Madrid este verano.

El ex del Betis llevaba meses en la rampa de salida y varios equipos se habían interesado en hacerse con sus servicios. Sin embargo, su participación en el Europeo sub21 ha cambiado ligeramente su futuro. El Real Madrid ya no se plantea dar salida al centrocampista en una operación de venta, si no que la fórmula que valora el club blanco es la de la cesión, tal y cómo desveló EL BERNABÉU.

El Europeo, la puerta al éxito

La incidencia de Ceballos en el juego de la España de Luis de la Fuente, que se ha coronado como campeona de Europa, ha sido trascendental. El sevillano ha sido el gran líder del equipo, algo que no ha pasado desapercibido en Europa, donde multitud de clubes se han interesado en su fichaje.

Ceballos con el trofeo del Europeo. Foto: Twitter (@DaniCeballos46)

Ahora está en manos de Ceballos elegir correctamente un destino adecuado para él. El futbolista ha manifestado abiertamente su intención de estar en el Real Madrid y triunfar con la elástica blanca, aunque sabe que ahora mismo no puede hacerlo. Él mismo ha manifestado que la competencia es muy dura en Concha Espina para un jugador de su edad, por lo que necesita salir y "jugar 40 partidos".

Ese saco de encuentros que reclama Ceballos no es lo mismo en un equipo de Champions que en un equipo que lucha por salvarse. Por ello el andaluz tendrá que saber jugar sus cartas de cara a este verano. El mercado español parece complicado. Sobre todo después de que Monchi haya desvelado que el Sevilla nunca contempló el fichaje de Ceballos. Algo que, unido a la ausencia del Betis de competiciones europeas, dificulta su futuro en La Liga.

Italia o Inglaterra

Uno de los mercados más interesantes para Ceballos es la Premier League. Inglaterra es un destino muy cotizado para jugadores de todo el mundo. Tottenham y Arsenal han mostrado interés por hacerse con sus servicios, pero el Real Madrid no está dispuesto a vender al jugador y los ingleses se desconoce aún si aceptarán un acuerdo de cesión.

Por otro lado, la Serie A es la liga que más equipos que se hayan relacionado con el futuro de Ceballos. Inter, Juventus, Milán, Nápoles habrían estado tras los pasos del centrocampista, aunque son los dos últimos quienes más cerca de él habrían estado. En el caso de los rossoneros, estarían trabajando en un acuerdo de cesión durante dos años.

Ceballos celebra con Bale el gol del galés REUTERS

En Italia es donde Ceballos tiene precendentes más recientes de jugadores madridistas que han salido en busca de minutos y han vuelto con otro estatus. Es el caso de Morata, que jugó en la Juventus de 2014 a 2016. Después retornó al Real Madrid para liderar la icónica 'unidad B' de Zidane que tanto éxito tuvo en el último doblete merengue en Chamartín.

Con esta terna de equipos tras sus pasos, en ambos países jugaría competición europea. Algo importante para Ceballos, ya que el jugador querría volver curtido de experiencia en la máxima exigencia del fútbol europeo.

