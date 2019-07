Marcos Llorente: "Zidane no ha sido injusto conmigo, cada entrenador tiene sus gustos"

Marcos Llorente, fichaje del Atlético de Madrid de cara a la temporada 2019/2020, ha atendido al diario AS durante la inauguración del nuevo restaurante que ha abierto junto a Ibai Gómez. El centrocampista ha hablado sobre su nuevo equipo y ha hecho referencia al Real Madrid y a su antiguo entrenador, Zidane.

Llorente, tras haber pasado por la cantera del club blanco y haber formado parte del primer equipo, ha decidido dar un cambio a su carrera y jugar en el club rojiblanco el próximo año. El futbolista se ha mostrado cercano con su nuevo equipo y con ganas de empezar a trabajar.

"Simeone, el presidente y todos en general han mostrado mucha confianza en mí, me han apoyado y animado para venir y entre todos han conseguido que yo vaya al Atlético. Estoy encantado de poder estar aquí", declaraba el jugador, que añadía un mensaje a su nueva afición: "Estoy deseando empezar a entrenar, a conocer a mis compañeros y deseando empezar a competir con el equipo".

Etapa en el Real Madrid

El ahora futbolista rojiblanco ha hecho un repaso sobre su paso por el equipo merengue y asegura que se va tranquilo y seguro con la decisión que ha tomado. "Como he dicho siempre me voy muy tranquilo del Madrid, no tengo que reprochar nada al club ni ellos a mí, entonces creo que me he ido tranquilo, con la decisión segura que he tomado y creo que el Atlético de Madrid es un gran acierto".

Marcos Llorente, en un entrenamiento del Real Madrid

"No ha sido injusto conmigo. Cada entrenador tiene sus gustos. Hay que aceptar y respetar las decisiones de los entrenadores que tengas", comentaba Llorente sobre Zinedine Zidane y la actitud del entrenador blanco con él.

Ibai Gómez sobre Llorente

El jugador del Athletic ha hablado de su ilusión y ganas de empezar con buen pie la próxima temporada. Además, ha reflexionado sobre su compañero: Desde que conozco a Marcos he confiado en él ciegamente, me parece un jugador demasiado bueno para estar sin jugar. Creo que en el Atlético tendrá los minutos que se merece y si los tiene se va a salir".

