El bonito detalle de Vallejo que no olvidará nunca Ceballos

La selección española sub21 superó en la final del Europeo, que se ha celebrado en Italia durante las últimas semanas, a Alemania. Este lunes, los héroes nacionales han recibido un merecido homenaje. Allí ha sido donde los tres futbolistas del Real Madrid han hablado con los medios del club sobre lo que ha significado para ellos conquistar el campeonato.

El primero en hablar fue Jesús Vallejo. El capitán de la sub21 fue el encargado de levantar la copa, un momento que quiso compartir con su compañero en el combinado nacional y también en el Real Madrid: Dani Ceballos. "Ha sido una victoria del grupo, hemos sido todos muy importantes y en un torneo tan exigente e intenso es importante que todos hayamos sumado. Ahora hay que celebrarlo porque no sabemos cuándo volverá a pasar esto. A algunos se nos ha acabado la sub21 pero tenemos relevo y esperemos que lo hagan igual o mejor que nosotros", comentó el central.

"Se siente una alegría tremenda, con mucho trabajo detrás, también en el Real Madrid para llegar hasta aquí. Estamos todos muy contentos y ha sido clave el trabajo que hemos hecho de equipo porque todos hemos sido importantes. La clave ha sido el partido contra Italia, una derrota que nos hizo más fuertes. No nos hundimos, seguimos trabajando y los siguientes partidos los hemos afrontado todos como finales", aseguró un Vallejo que ha mantenido en las últimas semanas que quiere continuar en el conjunto blanco.

Dani Ceballos y Jesús Vallejo, jugadores del Real Madrid, tras haber ganado la Eurocopa sub21 ante Alemania. EFE

El gesto de Ceballos

Dani Ceballos levantó la copa junto con Vallejo, un detalle que quiso poner de relieve en centrocampista de Utrera: "La satisfacción es doble, hemos conseguido algo histórico igualando a Italia y lo más importante es que este equipo ha hecho una hazaña histórica. Ya veníamos de conseguir un Europeo sub19 y ahora lo cerramos con el sub21. Conozco a Vallejo de hace tiempo y sabía la ilusión que me hacía levantar el trofeo junto a él, que es un campeón. Es un detalle que difícilmente olvidaré".

Segunda oportunidad de Mayoral

Mayoral es uno de los veteranos del equipo y habló de esas 'segundas oportunidades' que hay que saber aprovechar: "Aún no lo hemos asimilado. Ha sido un Europeo increíble, después de cómo empezó todo, que no se nos puso de cara. Este equipo se ha repuesto, hemos pasado situaciones no muy buenas pero al final el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos y ser campeones de Europa lo hemos conseguido. Este equipo ha hecho algo muy grande y estamos muy contentos de haber conseguido esto. El fútbol siempre te da segundas oportunidades y nos ha dado la segunda oportunidad de haber jugado contra Alemania y no podíamos fallar".

