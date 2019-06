Vallejo: "Quiero seguir en el Real Madrid, estoy muy contento con Zidane"

Uno de los jugadores que más convenció a Zidane en la recta final de temporada durante su particular casting, no fue otro que Jesús Vallejo. El ex del Zaragoza encandiló al técnico con sus actuaciones sobre el terreno de juego y abrió la puerta a continuar en la disciplina del Real Madrid.

Recientemente, Vallejo ha concedido una entrevista al diario ABC en la que analiza temas de actualidad del Real Madrid. El central habló de su futuro y objetivos en el conjunto blanco, de la competencia la próxima temporada y de la creación del nuevo equipo femenino.

Futuro

"Yo quiero seguir en el Madrid. Estoy muy contento con los compañeros, el míster y la afición. Es mi idea: trabajar duro, entrenar fuerte, descansar y volver al Real Madrid".

Competencia

"Pretendo seguir creciendo y compitiendo a la vez en el club más grande, que es el Real Madrid. Aprendo con los mejores. Poco a poco soy mejor jugador por jugar con ellos -Varane, Ramos, Nacho-. Los minutos que tenga debo aprovecharlos al máximo".

Objetivos

"Soy consciente de que uno siempre intenta jugar lo máximo y hasta ahora no lo he conseguido. Tengo claro que quiero jugar más, y para ello tengo que seguir entrenando para que Zidane me dé la oportunidad. Lo importante es poder ayudar al equipo.

Real Madrid Femenino

Me gusta mucho la idea. Me gusta que el fútbol femenino vaya cogiendo cada vez más peso y qué mejor manera que un club tan grande como el Real Madrid pueda tener un equipo femenino en sus filas.

[Más información: Las cinco armas de Vallejo para intentar seguir en el Real Madrid]