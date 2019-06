El PSG se mueve para intentar retener a Neymar y Mbappé

En los últimos días las especulaciones en torno al futuro de Neymar y Mbappé en el PSG se han disparado. Las tensiones entre el club francés y sus dos estrellas es real, pero los parisinos no quieren perder a las dos máximas armas de Tuchel para conseguir el objetivo de asaltar la Champions League.

Al-Khelaifi sabe que necesita estrellas para conseguir el objetivo europeo que persigue Qatar desde que aterrizó en 2011 en París. Sin embargo, al continuidad de ambos futbolistas no es fácil, ya que Neymar está cada vez más próximo al Barça y el Real Madrid permanece muy atento al futuro de Mbappé.

El PSG ha recibido muchas restricciones en materia financiera. El club fránces ha gastado dinero a espuertas a través de los petrodólares del emir qatarí Tamim Ben Hamad Al-Than, algo que ha generado mucha polémica en toda Europa y que ha estrechado el cerco de la UEFA sobre el club francés en el marco del Fair Play Financiero.

Al-Khelaïfi y Neymar. Foto: Twitter (@PSG_inside)

El máximo organismo del fútbol europeo estipula en su normativa que los clubes no pueden gastar más dinero en fichajes del que generan. Con esta política pretenden evitar el desarrollo de los clubes-estado para salvaguardar la competencia justa en el fútbol continental.

El Fair Play y la UEFA ahogan al PSG

Esto ha perjudicado la política de fichajes galácticos que llevaba años desarrollando el PSG. El Fair Play Financiero es una de las bazas que Real Madrid y Barça tienen para conseguir cerrar los fichajes de Mbappé y Neymar, respectivamente, de cara a la próxima temporada.

Ante esta situación el PSG se habría puesto a trabajar para ajustarse a la normativa financiera de la UEFA y evitar tener que vender a sus dos estrellas. Esto se refleja en salidas como la de Buffon o ventas como la de Nkunku, jugador parisino de gran proyección que estaría cerca de recalar en el Leipzig por 15 millones de euros, tal y cómo revela RMC Sport.

Tuchel, en rueda de prensa

Con una política de ventas adecuada los parisinos podrían intentar retener, al menos una temporada más, a Neymar y Mbappé en Francia. Esto se respalda en la necesidad que tiene el PSG de ajustar sus cuentas, ya que en los últimos meses Qatar sembró dudas sobre sus inversiones en el club galo. De hecho, los de Doha no estarían dispuestos a seguir inyectando dinero a espuertas.

Mbappé y Neymar pueden buscar una salida

A pesar de todo ello y las intentonas del PSG por retener a sus estrellas, no se trata de operaciones sencillas. Ayer desde el diario MARCA se desvelaba que Mbappé no está por la labor de renovar con el club francés. El atacante no querría ampliar su contrato que expira en junio de 2022.

Esta estrategia de Mbappé se podría respaldar en las hipotéticas intenciones del delantero de no atar su futuro a largo plazo al PSG. De no renovar el galo llegaría al verano de 2020 con menos de dos años de contrato, lo que sería una forma de presionar al club francés para que permitiera su salida con el riesgo de que se marchase gratis.

En el caso de Neymar la situación va aún más allá, ya que cada vez son más las voces que apuntan a que desea regresar al Barça. El brasileño volver a jugar al lado de Luís Suárez y Leo Messi en la Ciudad Condal. Una operación que incluso podría desplazar la de Griezmann y el club azulgrana.

