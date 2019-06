James, sobre su futuro: "Tengo 20 días para pensármelo, depende del Real Madrid"

La aventura de James Rodríguez con Colombia en la Copa América ha llegado a su fin tras caer eliminado contra Chile en la tanda de penaltis (4-5). El centrocampista colombiano se mostró decaído con la derrota y atendió a los medios tras el encuentro, donde habló de las sensaciones de la eliminación y también de su futuro.

En este sentido, James es consciente de que no tiene sitio en el nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane y que los rumores apuntan a que su futuro está en Italia. Concretamente es el Nápoles de Carlo Ancelotti el club que tiene todo a favor para hacerse con sus servicios, pero el colombiano ha causado incertidumbre con sus palabras: "No sé lo que va a pasar con mi futuro, tengo 20 días para pensarlo. Depende del Real Madrid, hay personas que toman decisiones desde dentro y yo no puedo hacer nada".

El Bayern Múnich tampoco va a ejercer la opción de compra que tenía sobre el futbolista y el Real Madrid pretende hacer caja con su venta. En este sentido, puede haber una disputa en las negociaciones, pues la intención del Nápoles es llevarse a James cedido con opción de compra mientras que el conjunto merengue solo estudia un traspaso para obtener ingresos.

James Rodriguez, con Colombia en la Copa América Reuters

Esperando al Nápoles

De esta forma, el futuro de James permanece en el aire aunque, como el propio jugador ha señalado, se dispone de un plazo de 20 días para dejarlo todo resuelto. Desde las oficinas del Santiago Bernabéu se espera que las negociaciones con el Nápoles cuajen con éxito, pues es el club que mayor interés ha mostrado y, además, cuenta con el punto a favor de que Carlo Ancelotti sea el entrenador. El técnico italiano conoce las cualidades del colombiano de su época en el Madrid y espera sacarle, al menos, el mismo rendimiento.

