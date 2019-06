Se filtran imágenes del United usando la imagen de Pogba para presentar la segunda equipación

El futuro de Paul Pogba sigue sin resolverse y los rumores apuntan a que su marcha del Manchester United es más que probable. El centrocampista francés sabe que es una de las peticiones de Zinedine Zidane para el centro del campo del Real Madrid y el jugador no ha desmentido su atracción por el conjunto blanco. No obstante, el portal Footy Headlines ha sacado a la luz una imagen que ha levantado una gran especulación.

Dicha imagen servía para promocionar la nueva segunda equipación del Manchester United. Su color es blanco con el escudo del equipo y la marca Adidas en negro y la publicidad de Chevrolet en medio. El conjunto de Old Trafford ha utilizado la imagen de uno de sus jugadores como reclamo publicitario y esa ha sido la de Paul Pogba. El debate se ha vuelto a abrir de lleno en Inglaterra, pues los seguidores del club no saben dónde quiere ir a parar el jugador.

Lo cierto es que sus declaraciones diciendo que "es buen momento para un nuevo reto" daban por hecho el acercamiento al Real Madrid. El centrocampista francés tampoco está a gusto en el vestuario del United, lo que sumado al fracaso de la temporada de no haber entrado en puestos de Champions en la clasificación de la Premier League, hace que tenga todo a su favor para salir del club.

Paul Pogba, tras empatar contra el Huddersfield Reuters

Juventus o Real Madrid

La Juventus de Turín también entró en la puja y se interesó en volver a hacerse con los servicios del jugador. Antes de fichar por el United, Pogba jugó en el conjunto bianconeri, donde destacó y atrajo la atención de los red devils. No obstante, su estancia en Old Trafford no ha salido según lo previsto y el francés considera que es el momento perfecto para cambiar de aires, siendo el Real Madrid una de sus posibilidades.

