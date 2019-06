Ceballos: "En el Real Madrid me han dejado claro que cuentan conmigo"

Dani Ceballos es uno de esos jugadores cuyo futuro permanece incierto en el Real Madrid. El '24' blanco se encuentra concentrado con la Selección Sub21 en el Europeo y ahora solo piensa en el siguiente compromiso ante Francia. El centrocampista andaluz ha pasado por los micrófonos de El Larguero y, además de hablar sobre el ambiente en el conjunto nacional, también ha analizado su situación en el Madrid.

Sobre su futuro en el equipo blanco, Ceballos ha dejado claro que lo único que le importa es jugar y disfrutar del fútbol: "Es la pregunta del millón, quiero jugar y ser feliz, no quiero estar más tiempo sentado en el banquillo. Es mi momento y tengo muchas ganas de jugar el Europeo y quiero que el año que viene sea mi año".

El centrocampista blanco también se ha mostrado exigente con sus expectativas y, de cara al curso que viene, quiere tener mucho más protagonismo: "Yo quiero jugarlo todo y en el Madrid es muy dificil porque están los mejores. Ser titular indiscutible ahí es muy difícil y en el futuro nunca se sabe. Mi objetivo es jugar el año que viene 40 minutos y ser importante en el equipo que esté".

Ceballos celebra su gol contra Polonia en el Europeo sub21 EFE

La ambición de triunfar

No obstante, también aseguró que quiere triunfar de blanco, pero que si para ello tiene que salir este año, valorará todos los frentes que se le abran: "En el Madrid me han dejado claro que cuentan conmigo y yo quiero triunfar en el Madrid, si no puede ser habrá que buscar otro destino, pero que quiero triunfar en el Madrid lo tengo muy claro. Al fin y al cabo es hablarlo y llegar a un entendimiento el club, el entrenador y yo mismo. Creo que lo más importante es que el jugador juegue 40 partidos y demuestre lo bueno que es".

