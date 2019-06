Ceballos deshoja su futuro: las opciones que tiene el Madrid sobre la mesa

Dani Ceballos afronta este domingo la final del Europeo sub21 con la Selección de Luis de la Fuente. Una cita muy importante para el utrerano, que tiene una espina clavada con esta competición de la final de 2017. Es una cita especial, pero también por lo que puede suponer para su futuro. Un gran escaparate antes de ponerse a valorar lo que hará la próxima temporada.

Lo que es seguro es que no podrá jugar en el Real Madrid. Zinedine Zidane no cuenta con él y ya le aseguró antes de que terminara la temporada que no gozaría de minutos suficientes el curso que viene. Lo mejor es una salida y así será. El club, sin embargo, no piensa desprenderse de Ceballos para siempre y solo valora una cesión.

Este viernes explicaba su situación: "En el Madrid me han dejado claro que cuentan conmigo y yo quiero triunfar allí". "Creo que lo más importante es que juegue 40 partidos y demuestre lo bueno que es", decía el jugador. Así pues, todo hace indicar que será una cesión a un equipo que le asegure protagonismo. Tendrá tiempo para elegir y, sobre todo, opciones. A Ceballos le han salido muchas novias y aún pueden aparecer más.

El Milan puja fuerte

El club italiano ya ha tratado con el Madrid cara a cara la situación de Ceballos. El Milan es de los equipos que más interés están mostrando por el centrocampista, pero hay un problema y es que quiere comprar al jugador. La única vía sería que el Madrid cediera, aunque como mínimo se incluiría una opción de recompra por él. No es la fórmula que más gusta al Madrid, pero en lo deportivo es cuanto menos atractiva.

El 'pero' de la opción milanista es que no jugaría competición europea, por la reciente sanción por Fair Play Financiero que le apartó al Milan de la Europa League. Aún así, en San Siro podría ser una de las insignias de un equipo con mucha historia a sus espaldas y puntal en una competición tan importante como la Serie A.

El Sevilla le abre la puerta

En España, la opción que suena con más fuerza es la que, por motivos sentimentales, pudiera parecer la más surrealista. El Sevilla quiere a toda costa a Ceballos. Es un sueño de Monchi, que ha tomado más peso aún con la llegada de Julen Lopetegui al banquillo hispalense. Con la total confianza del exseleccionador podría encontrar el protagonismo que reclama. El Sevilla tendría que aceptar una cesión por un año, aunque está dispuesto a luchar por su fichaje. En el Sánchez Pizjuán jugaría Europa League, pero tendría que dar la espalda a su pasado bético al que debe tanto.

¿Regreso al Betis?

Y, ¿por qué no una vuelta al Betis? Con el club verdiblanco no habría problemas en cuanto a la fórmula, ya que una cesión sería lo mejor también para ellos. Volver a ponerse la camiseta ética sería muy especial para Ceballos, aunque se puede ver como dar un paso atrás. Allí sería el pilar del equipo, pero no jugaría competición europea.

Las propuestas de Tottenham y Arsenal

Dos de los clubes más prestigiosos de la Premier League le quieren. Tottenham y Arsenal se han interesado en su situación y estarían dispuestos a poner hasta 50 millones de euros sobre la mesa. Eso sí, su adiós sería definitivo y en el Madrid no se plantean esa opción. Con la puerta cerrada (por jugador y club) a una salida total, dichas opciones pierden fuelle.

