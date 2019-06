"Van de Beek tiene que asegurarse de que le respeten y le tomen en serio en el Madrid"

El mercado de fichajes acaba de comenzar pero el Real Madrid ya lleva sus tareas muy avanzadas. Los fichajes de Jovic, Hazard, Militao, Rodrygo y Mendy han ilusionado al madridismo pero aún quedan algunos por efectuarse. Zidane quiere reforzar la medular y para ello, podría contar con Donny van de Beek.

El conjunto blanco ya ha mostrado interés en el centrocampista del Ajax de Ámsterdam, razón por la que Telegraaf ha preguntado a tres exjugadores del Madrid por esta vinculación.

Wesley Sneijder

"Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong fueron indiscutibles con el Ajax desde el principio, pero Van de Beek inicialmente no jugó o fue cambiado. Si demuestras tanto carácter y juegas tan bien en la segunda mitad de la temporada que el Real Madrid te quiere, entonces eres uno de verdad. Vería su traslado al Madrid mejor que todas las otras ofertas que también son estupendas, ya sabes. No me malinterpretes".

Van der Vaart

Van der Vaart está de acuerdo en que Van de Beek debería aprovechar esta oportunidad y tiene un consejo para él. "En las primeras sesiones de entrenamiento y en los primeros meses debes demostrar inmediatamente quién eres. Tienes que asegurarte de que los chicos grandes jueguen contigo y que te respeten y te tomen en serio. Así es como funciona en los mejores clubes".

Royston Drenthe

Por último, Drenthe también le dio un consejo. "Donny tendrá que salvar su propio trasero, aunque, por supuesto, habrá gente que lo acompañe desde el club. Siempre podrá ir a ver a Sergio Ramos. Ramos siempre estuvo del lado de los jugadores y ese será el caso como capitán ahora".

[Más información en: El Real Madrid quiere fichar a Van de Beek y seguirá luchando por la llegada de Pogba]