El Madrid prepara la mayor 'operación salida' de la historia para hacer hueco a grandes fichajes

El Real Madrid acelera en la 'operación salida' que se imagina de dimensiones titánicas. El club blanco cerró la venta de Marcos Llorente a cambio de 40 millones de euros y está a punto de concretar las de Kovacic y Theo Hernández en los próximos días. Tres ventas que dejarán más de 100 millones de euros en las arcas del club blanco, sin haber alcanzado todavía el mes de julio.

El Madrid ya sabía que este verano debería vender mucho para hacer hueco a los grandes fichajes que se han realizado y que están por llegar. Ya ha gastado más de 300 millones de euros en cinco fichajes y mantiene la puerta abierta a uno o dos refuerzos en el centro del campo (Pogba y/o Van de Beek) y una estrella mundial en la delantera. Por eso, este verano será el más agitado en la rampa de salida merengue que puede ser histórica.

Al club blanco le salen las cuentas y puede protagonizar la mayor 'operación salida' de toda la historia. En lo alto del podio se encuentra el Mónaco del verano de 2018, que ingresó 320,25 millones de euros. Una barrera muy alta que el Madrid podría superar este verano si se dan las salidas esperadas y se marcha algún otro sobre el que planean dudas.

Llorente y su fichaje por el Atlético de Madrid abrieron la veda la pasada semana. Los siguientes serán Kovacic y Theo Hernández. El croata seguirá en el Chelsea, que pagará 45 millones de euros por él antes del próximo 30 de junio. En caso de Theo, su fichaje por el Milan se da por cerrado y jugará allí las próximas seis temporadas, casi seguro, sin opción de recompra. Se marcha por 20 millones. El tercero en la cola es De Tomás, que se irá al Benfica por otros 25 'kilos'.

Bale y James en el avión rumbo a Napolés

Los platos gordos son dos: Gareth Bale y James Rodríguez. El galés no cuenta para Zidane y se espera que salga por una oferta que ronde los 80 millones de euros, que de momento no habría llegado. El colombiano es otro de los que no tardará en salir y es que al acuerdo con el Nápoles está cercano a cerrarse. La fórmula que quiere el Madrid es un traspaso que rondaría los 50 'kilos'. Otra venta bomba sería la de Isco Alarcón, sobre quien pesan las dudas y que se marchará si llega una buena oferta. Esta podría ser del Manchester City de Guardiola. El Madrid le tasa en otros 80 'kilos'.

Las ventas de estos tres jugadores darían al Real Madrid otros 210 millones de euros más o menos, lo cual, sumados a los 130 de Llorente, Kovacic, Theo y De Tomás da un total de 340 'kilos'. El Real Madrid 'solo' con esas ventas ya superaría la 'operación salida' del Mónaco de la pasada temporada. Y eso, sin contar a otros que podrían salir como Keylor, Nacho, Lucas o Mariano. El Madrid va camino de récord en el plano de salidas y también en el de llegadas, una vez que ya se han gastado más de 300 millones.

Mónaco 18/19: 320,25 millones

El Mónaco ingresó el pasado verano 320,25 millones de euros. La mayor parte de la culpa lo tiene el traspaso de Mbappé al PSG que no se hizo efectivo hasta una temporada después de su aterrizaje en el Parque de los Príncipes. Su fichaje fueron 135 millones sin contar las variables. Además, hubo otras importantes salidas como la de Lamar al Atlético (70 millones) o Fabinho al Liverpool (45). Kongolo, Ghezzal, Meïte, Diakhaby, Joao Moutinho, Keita y Rubén Vinagre completaron la lista.

FC Barcelona 17/18: 232,50 millones

En España, el Barcelona fue hace dos veranos el protagonista de la mayor 'operación salida' del fútbol de nuestro país. Neymar fue el responsable tras fichar por el PSG a cambio de 222 millones de euros. Mascherano, Tello y la cesión de Deulofeu fueron el resto que ingresaron dinero, haciendo un total de 232,5 'kilos'. El Atlético de Madrid va camino de superar también el registro culé este verano con las salidas de Griezmann, Lucas o Rodri.

[Más información: De Kovacic a James: el Madrid vende caro y no regala a nadie]