De Kovacic a James: el Madrid vende caro y no regala a nadie

El Real Madrid se ha puesto manos a la obra con la 'Operación Salida'. El club blanco afronta unas semanas intensas para aligerar la plantilla antes de volver al trabajo. Zinedine Zidane y su cuerpo técnico quieren empezar la pretemporada con el grupo ya definido y para ello hace falta dar salida a algunos jugadores que no cuentan para el entrenador francés.

El 21 de julio el Madrid debutará en pretemporada contra el Bayern Múnich en Houston, pero el equipo se incorporará al trabajo pasada la primera semana del mes. Estarán varios días entrenando en Valdebebas antes de poner rumbo por cuarto año consecutivo a Estados Unidos. Al avión no se subirá Marcos Llorente, que ha sido el primero en salir. Al centrocampista le seguirán otros de sus ya excompañeros que preparan las maletas.

La premisa del Madrid para este verano es que no se va a regalar a nadie. Sus jugadores cuentan con un gran cartel en Europa y el Madrid lo quiere aprovechar en un verano que cada millón sumará ante los gastos que supondrán los fichajes que se preparan. Las ofertas se apilan en las mesas de las oficinas del Santiago Bernabéu y hay varias operaciones muy cercanas a cerrarse.

Kovacic y De Tomás, muy cerca

Los siguientes en salir serán Mateo Kovacic y De Tomás. El croata seguirá en el Chelsea, que pagará entre 45 y 50 millones antes del 30 de junio, fecha en la que se termina su opción de compra. Un precio que está por encima de su valor, según la web especializada Transfermarkt, tasado en 35 'kilos'. Los mismo ocurre con el delantero, que pondrá rumbo al Benfica a cambio de 25 millones, cinco más de su valor.

Marcos Llorente

Con Llorente ya se vio un caso similar a estos dos y es que el Atlético de Madrid pagó 40 millones más cinco en variables, por un jugador tasado en 20. Una buena oferta que el club blanco no dejó pasar, pese a llegar desde el equipo del barrio de San Blas. Otro que saldrá es Borja Mayoral que triplicara su valor (4 millones) para salir traspasado por 15, casi con toda seguridad, a la Real Sociedad.

El Madrid no regala a Keylor y James

El Real Madrid también tiene claro que no dejará salir gratis a Keylor Navas. El tico pidió la liberación para así poder ganar 7 millones al año en su nuevo destino. La negativa del club blanco paralizó su marcha a falta de ofertas e, incluso, se valora que siga como segundo portero. También hay problemas con la fórmula de la salida de James Rodríguez. El Nápoles pone 10 millones por una cesión y 30 el verano de 2020 para su compra definitiva. El club blanco quiere que, en todo caso, sea al revés y sigue pendiente del papel de James en la Copa América para pedir hasta 65 'kilos'. Su valor es de 50.

Bale e Isco, los pesos pesados

Los jugadores por los que más dinero espera ingresar el Madrid son Gareth Bale e Isco. El galés ha de salir sí o sí. El club quiere liberarse de su alto salario y Zidane no cuenta con él. Se irá, pero no a cualquier precio. El Madrid empezó pidiendo 100 millones, pero ha bajado sus pretensiones en torno a 80. Su valor, según Transfermarkt, es de 60 millones; como Isco. El caso del malagueño no es de extrema urgencia como Bale y solo saldrá si llega una buen oferta. Esta tendría que ser también de 80 millones.

[Más información: Kovacic, "el jugador más inútil de la Premier League" para FourFourTwo]