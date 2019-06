Ceballos: "No quiero que el Madrid me venda, pero quiero sentirme importante"

Ceballos y la Selección sub21 ya están en la final del Europeo tras pasar por encima de Francia. El centrocampista del Real Madrid habló al final del partido ante los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para analizar el partido y su situación en el conjunto blanco. Dejó claro que no quiere ser vendido.

"El partido se nos puso muy difícil con el gol en contra pero con el paso de los minutos teníamos confianza en remontar y nos hemos encontrado muy cómodos. Lo más importante es que estamos en la final", dijo resumiendo el partido ante Francia.

El encuentro tuvo bastante polémica por los posibles penaltis no pitados, dos en concreto hacia España: "Ha sido un penalti bastante clara y antes de la jugada del gol de Mayoral también hay penalti. Lo importante es que nos hemos podido sobreponer a Francia". "Este equipo todavía tiene margen de mejora y el domingo esperamos desarrollar nuestro mejor juego", añadió de cara a la final.

Ceballos celebra su gol contra Polonia en el Europeo sub21 EFE

Sus expectativas de futuro

Sobre su futuro, está confiante de cara a la próxima temporada: "Quiero demostrar lo que realmente valgo, esta no ha sido mi mejor temporada. Tenia ganas de que las cosas me salieran", dijo. "No quiero que me vendan. Lo que venga después imagínatelo. Quiero disfrutar y sentirme importante sea donde sea. El año que viene va a ser mi mejor año", añadió sobre su futuro.

